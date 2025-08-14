खूंटी: गोड्डा में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारे गए सूर्या हांसदा की मौत के बाद झारखंड के राजनीतिक गलियारों में उथल-पुथल मची हुई है. विपक्षी पार्टियों के नेता सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं. एनकाउंटर को फर्जी बताया जा रहा है. विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सूर्या हांसदा का पुलिस ने एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर किया है. वहीं कुछ नेता इस एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. एनकाउंटर की इस घटना ने अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है.

सूर्या हांसदा के घर जाएंगे अर्जुन मुंडा

इसी कड़ी में पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा गोड्डा जाकर सूर्या हांसदा के परिवार से मुलाकात करेंगे. उन्होंने जानकारी दी कि वे 17 अगस्त को गोड्डा जाएंगे. इस दौरान अर्जुन मुंडा ने सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को फर्जी बताया. उन्होंने कहा कि समाज की बुराइयों और खनन माफियाओं के खिलाफ लड़ने वाले सूर्या को पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया.

पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा का बयान (Etv Bharat)

अर्जुन मुंडा ने कहा कि सूर्या हांसदा पिछले कई वर्षों से उस क्षेत्र में माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रहे थे. उनकी हत्या के पीछे गहरी साजिश है. वे विस्थापन, कोयला माफिया, बालू खनन, बजरी चोरी और राज्य के संसाधनों व खनिजों की बिक्री का विरोध करते थे. यह मुठभेड़ और सूर्या की हत्या पुलिस और माफियाओं की मिलीभगत का नतीजा है.

उन्होंने आगे कहा कि सूर्या हांसदा गोड्डा में अवैध खनन का लगातार विरोध कर रहे थे, इसलिए उन्हें फर्जी मामले में फंसाने की साजिश रची गई और फर्जी मुठभेड़ के जरिए उनकी हत्या कर दी गई. उनकी तबीयत खराब होने के कारण वे दूसरे राज्य से इलाज कराकर लौटे थे, उनकी पत्नी ने पुलिस को उनकी खराब तबीयत की सूचना दी थी. इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

बाबूलाल मरांडी ने एनकाउंटर को बताया मर्डर

उधर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस मामले को लेकर झारखंड सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के पुलिसकर्मी अपराधियों को पनाह और संरक्षण दे रहे हैं, जिससे आम लोगों के अलावा सत्ताधारी और विपक्षी दलों के नेताओं और उनके सहयोगियों को भी हर दिन जान का खतरा बना रहता है.

उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि एक जनसरोकारी सूर्या हांसदा का एनकाउंटर नहीं, बल्कि मर्डर किया गया है, वह भी किसी अपराधी द्वारा नहीं, बल्कि वर्दी पहने कुछ लोगों द्वारा, जिन्हें डर है कि आदिवासियों की आवाज उनके कानों के पर्दे हिला देगी, जिन्हें डर है कि आदिवासी राज्य में आदिवासी अपने अधिकारों और संसाधनों के लिए संघर्ष शुरू कर देंगे.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सूर्या हांसदा के परिवार वाले लगातार कह रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है. वे इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से अपील करते हुए कहा कि अगर आप और आपके अधिकारी सीबीआई से इतना डरते हैं तो हाईकोर्ट के किसी सीटिंग जज की अध्यक्षता में इसकी जांच करवाएं और सच्चाई सबके सामने लाएं, क्योंकि पुलिस का यह कृत्य किसी से पच नहीं रहा है.

जयराम महतो ने भी की सीबीआई जांच की मांग

वहीं इस पूरे मामले को लेकर जेएलकेएम प्रमुख सह डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी सीबीआई जांच की मांग की है. विधायक जयराम महतो ने कहा कि सूर्या हांसदा पहले भाजपा में थे और 2019 के चुनाव में उन्हें 45 हजार वोट मिले थे. उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर जेएलकेएम ने उन्हें 2024 के चुनाव में उम्मीदवार बनाया था.

विधायक जयराम महतो ने कहा कि आज समाज के प्रबुद्ध लोगों को इस बात पर चिंतन करने की जरूरत है कि कैसे सूर्या हांसदा जैसे आदिवासी समाज से आने वाले नेता को मुठभेड़ का सामना करना पड़ रहा है और वह भी अपने राज्य में. उन्होंने कहा कि आज देश की राष्ट्रपति और राज्य के मुख्यमंत्री भी आदिवासी समाज से हैं. ऐसे में हमें लगता है कि एक बार चर्चा की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तारी हुई और फिर मुठभेड़ हुई, तो इस पर जांच जरूरी है. उन्होंने सूर्या हांसदा के एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके. सूर्या हांसदा के परिवार के आरोपों और एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि अगर आदिवासी राज्य में एनकाउंटर के नाम पर किसी आदिवासी की हत्या होगी, तो सवाल तो उठेंगे ही.

कई बार चुनाव लड़ चुके थे सूर्या हांसदा

गौरतलब हो कि सूर्या हांसदा कई बार चुनाव लड़ चुके थे. उन्होंने भाजपा, झाविमो और जयराम महतो की पार्टी झालानायके मोर्चा से विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी. घटना के बाद सभी राजनीतिक दलों के नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वहीं, सूर्या हांसदा के एनकाउंटर के बाद पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ कई सफेदपोश लोगों पर भी सवाल उठ रहे हैं.

सूर्या को देवघर के मोहनपुर से किया गया था गिरफ्तार

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सूर्या हांसदा को पुलिस ने आखिरी बार देवघर के मोहनपुर प्रखंड के नावाडीह गांव से गिरफ्तार किया था. दरअसल, सूर्या हांसदा देवघर के नावाडीह गांव में अपने मामा अनिल हेम्ब्रम के घर रह रहा था. सूर्या हांसदा पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे. जिसके चलते पुलिस उसकी तलाश कर रही थी. जैसे ही पुलिस को पता चला कि सूर्या हांसदा देवघर के मोहनपुर में छिपा है, पुलिस ने तुरंत अनिल हेम्ब्रम के घर को चारों तरफ से घेर लिया. जिसके बाद पुलिस ने सूर्या हांसदा को गिरफ्तार कर लिया.

परिजनों के अनुसार, सूर्या बहुत बीमार था

मोहनपुर प्रखंड के नवाडीह में जिस घर से सूर्य कुमार हांसदा को गिरफ्तार किया गया था, वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि जैसे ही पुलिस सूर्या हांसदा को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची, वे बहुत डर गए. क्योंकि सभी पुलिसकर्मियों के हाथों में हथियार थे और सूर्य कुमार हांसदा बीमार हालत में बिस्तर पर लेटे हुए थे. परिजनों ने बताया कि सूर्या हांसदा बहुत बीमार थे और चलने की हालत में भी नहीं थे. पुलिसकर्मी उन्हें बिस्तर से ही उठाकर ले गए.

गोड्डा में हुई मुठभेड़ में मारा गया सूर्या

दूसरी ओर, पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद सूर्या हांसदा को गोड्डा ले जाया गया, ताकि उसके और करीबियों को पकड़ा जा सके. पुलिस के अनुसार, जब पुलिस सूर्या हांसदा को गोड्डा ले जा रही थी, तो सूर्या के समर्थकों ने अचानक पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी. गोलीबारी शुरू होने के बाद, पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोलीबारी शुरू कर दी. इस मुठभेड़ में सूर्या हांसदा मारा गया.

