दीपक बैज के बंगले में सुरक्षा चूक पर सियासी हंगामा, कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग तेज

मेरे घर का वीडियो सोशल मीडिया पर क्यों डाला गया. क्या यह आने वाले समय में हमलों की साजिश का हिस्सा हो सकता है- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

दीपक बैज ने उठाए सवाल : पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि आखिर उनके घर की रेकी किसके कहने पर करवाई जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी उनके घर की रेकी कराई गई थी, कभी पुलिस कर्मियों द्वारा तो कभी अनजान व्यक्तियों द्वारा. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि सरकार आखिर चाहती क्या है, क्या कांग्रेस और उसके नेताओं से सरकार सुरक्षित नहीं है?.

रायपुर: छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के बंगले में भाजपा कार्यकर्ता के घुसने का मामला गरमा गया है. कांग्रेस ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक करार देते हुए सरकार पर आरोप लगाए हैं, वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इसे राजनीतिक ड्रामा बताया है.

बैज के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार: कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है. भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि यदि दीपक बैज को सुरक्षा और सुविधा चाहिए, तो वे शासन-प्रशासन से मांग कर सकते हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को बैज के घर घुसने की जरूरत ही नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि उनके बंगले में ऐसा क्या है कि भाजपा को सेंध लगानी पड़े. संजय श्रीवास्तव ने कहा कि यदि व्यवस्था और संगत ठीक होगी तो कोई भी व्यक्ति इस तरह उनके घर में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा.

दीपक बैज के घर में घुसता शख्स (ETV BHARAT)

कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई: कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने एफआईआर की मांग करते हुए कहा कि जब जेड-प्लस सुरक्षा प्राप्त नेता के घर कोई अनजान शख्स घुस सकता है तो आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या होगा. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर पीसीसी चीफ की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है.

"कांग्रेस जनता को कर रही गुमराह": बीजेपी कार्यकर्ता गंधर्व पांडे ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि उन्होंने जगदलपुर सर्किट हाउस की घटना को रीक्रिएट किया है. उन्होंने दावा किया कि मंत्री केदार कश्यप पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे और भ्रामक हैं. उन्होंने इसे कांग्रेस की ‘टूलकिट’ की साजिश बताया और कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है.

“झूठ के खिलाफ बजेगा सच का डंका”: गंधर्व पांडे ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती पर किसी भी सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि हर भाजपा कार्यकर्ता इस झूठे नैरेटिव के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेगा. उन्होंने कहा कि “जिस भाषा में समझोगे, उसी भाषा में जवाब मिलेगा और झूठ के खिलाफ सच का डंका बजेगा.