नई दिल्ली: रविवार को रोहिणी में पीएम मोदी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेस वे उदघाटन करेंगे, जिसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है. वहीं AAP विधायक कुलदीप कुमार ने सवाल उठाया है और कहा है कि 'अरविंद केजरीवाल जी शिक्षकों को फ्रांस भेजते थे ट्रेनिंग के लिए, कम पढ़ी लिखी सरकार को शिक्षा का महत्व नहीं पता।'

राजधानी में दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग के कथित आदेश को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है. सेंट्रल ज़ोन शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 17 अगस्त को रोहिणी सेक्टर 37 स्थित हेलिपैड प्वॉइंट पर होने वाली रैली और उद्घाटन कार्यक्रम में सभी स्कूलों से शिक्षकों को ड्यूटी पर भेजा जाए.

आदेश में साफ लिखा गया है कि शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी और सख्ती से आदेश का पालन कराया जाए. रिपोर्टिंग का समय सुबह 7.15 मिनट और बसों का प्रस्थान समय सुबह 7 बजकर 30 मिनट तय किया गया है.

आदेश की कॉपी (SOURCE: ETV Bharat)

आदेश की कॉपी डीसी सेंट्रल ज़ोन डीडीई ऑफिस और सभी स्कूल हेड्स को भेजी गई है. आदेश सामने आते ही विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा

AAP विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि शिक्षा व्यवस्था संभालने वाले शिक्षकों को भीड़ जुटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सभी शिक्षकों से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए भीड़ बनकर पहुंचें अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो नौकरी पर खतरा बताया जा रहा है.

AAP विधायक कुलदीप कुमार ने X हैंडल पर लिखा है कि केजरीवाल सरकार ने शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फ्रांस भेजा था जबकि मौजूदा सरकार शिक्षा की अहमियत नहीं समझती उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कम पढ़ी लिखी सरकार के लिए शिक्षा की कोई प्राथमिकता नहीं है.

स्थानीय शिक्षकों के बीच भी इस आदेश को लेकर नाराज़गी देखी जा रही है उनका कहना है कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर अगर हमें राजनीतिक आयोजनों में भेजा जाएगा तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा शिक्षकों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि ऐसे आदेश से उनकी पेशेवर गरिमा को ठेस पहुंचती है.

फिलहाल इस आदेश ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या सफाई देती है और क्या शिक्षकों को वाकई कार्यक्रम में भेजा जाएगा या फिर विरोध के बीच आदेश वापस लिया जाएगा.

