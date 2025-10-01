ETV Bharat / state

सारंडा पर सियासी घमासान, बीजेपी ने सरकार पर उलझाने का लगाया आरोप, कांग्रेस ने सारंडा में रहकर आने की दी सलाह

रांचीः सारंडा वन क्षेत्र को सेंचुरी घोषित करने को लेकर इन दिनों सियासत गर्म है. सत्तारूढ़ कांग्रेस ने जहां सरकार के पहल की सराहना की है. वहीं विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए सरकार पर ढुलमुल रुख अपनाने का आरोप लगाया है. प्रदेश कांग्रेस महासचिव आलोक दूबे ने राज्य सरकार के द्वारा अभयारण्य (Sanctuary) घोषित किए जाने से सारंडा क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन और उनके द्वारा उस क्षेत्र में दौरा किए जाने की सराहना की है.

आलोक दूबे ने कहा कि जो लोग इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं वह यदि दो दिन सारंडा में रहते तो समझ में आता. उन्होंने विपक्ष पर इस मसले को उलझाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब हमारी केंद्र में सरकार थी तो जयराम रमेश ने सारंडा में रहकर इसे सुलझाने की कोशिश की थी.

सारंडा में रहने वाले लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगाः आलोक दूबे

आलोक दूबे ने सरयू राय के द्वारा टिप्पणी किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं के साथ वो जरा सारंडा होकर आएं. उन्होंने कहा कि सारंडा में रहने वाले लोगों के हितों का ध्यान रखकर सरकार कदम उठाएगी और जल जंगल जमीन को संरक्षित करते हुए अभयारण्य (सेंचुरी) भी घोषित करेगी. इधर, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सारंडा को लेकर सरकार के रुख की आलोचना करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद सरकार ढुलमुल नीति अपना रही है.

झारखंड सरकार इसे उलझाकर रखना चाहती हैः सीपी सिंह

भाजपा विधायक सीपी सिंह ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव की तरह इसे भी उलझाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरकार को इसे संरक्षित करने का काम करना चाहिए.