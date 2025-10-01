ETV Bharat / state

सारंडा पर सियासी घमासान, बीजेपी ने सरकार पर उलझाने का लगाया आरोप, कांग्रेस ने सारंडा में रहकर आने की दी सलाह

सारंडा वन-क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने पर राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस ने सरकार की तारीफ की है,जबकि विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं.

CONFLICT OVER SARANDA FOREST AREA
कांग्रेस महासचिव आलोक दूबे और बीजेपी विधायक सी. पी. सिंह (Etv Bharat)
रांचीः सारंडा वन क्षेत्र को सेंचुरी घोषित करने को लेकर इन दिनों सियासत गर्म है. सत्तारूढ़ कांग्रेस ने जहां सरकार के पहल की सराहना की है. वहीं विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए सरकार पर ढुलमुल रुख अपनाने का आरोप लगाया है. प्रदेश कांग्रेस महासचिव आलोक दूबे ने राज्य सरकार के द्वारा अभयारण्य (Sanctuary) घोषित किए जाने से सारंडा क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन और उनके द्वारा उस क्षेत्र में दौरा किए जाने की सराहना की है.

आलोक दूबे ने कहा कि जो लोग इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं वह यदि दो दिन सारंडा में रहते तो समझ में आता. उन्होंने विपक्ष पर इस मसले को उलझाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब हमारी केंद्र में सरकार थी तो जयराम रमेश ने सारंडा में रहकर इसे सुलझाने की कोशिश की थी.

जानकारी देते कांग्रेस महासचिव और बीजेपी विधायक (Etv Bharat)

सारंडा में रहने वाले लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगाः आलोक दूबे

आलोक दूबे ने सरयू राय के द्वारा टिप्पणी किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं के साथ वो जरा सारंडा होकर आएं. उन्होंने कहा कि सारंडा में रहने वाले लोगों के हितों का ध्यान रखकर सरकार कदम उठाएगी और जल जंगल जमीन को संरक्षित करते हुए अभयारण्य (सेंचुरी) भी घोषित करेगी. इधर, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सारंडा को लेकर सरकार के रुख की आलोचना करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद सरकार ढुलमुल नीति अपना रही है.

झारखंड सरकार इसे उलझाकर रखना चाहती हैः सीपी सिंह

भाजपा विधायक सीपी सिंह ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव की तरह इसे भी उलझाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरकार को इसे संरक्षित करने का काम करना चाहिए.

सारंडा को अभयारण्य घोषित करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया है निर्देश

सारंडा को अभ्यारण्य घोषित करने का सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों राज्य सरकार को सख्त आदेश दिया है. न्यायालय के कड़े रुख के बाद राज्य सरकार ने सारंडा वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने से पहले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के नेतृत्व में पांच सदस्यीय मंत्रियों की कमिटी बनाई है जो सारंडा क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों की आर्थिक और सामाजिक प्रभाव और वर्तमान स्थिति का आकलन करने सारंडा का दौरा कर चुकी है.

अदालत ने आठ अक्टूबर को उपस्थित रहने का निर्देश दिया

मंत्रियों की यह समिति सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी तत्पश्चात इस पर निर्णय होगा. गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि झारखंड सरकार आठ अक्टूबर तक सेंचुरी घोषित नहीं करती है तो मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी. इसके अलावा अदालत ने आठ अक्टूबर को मुख्य सचिव को सशरीर कोर्ट में उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया है.

