PM मोदी के जन्मदिन पर राहुल का "नाइट्रोजन बम"? BJP बोली– पहले परिवार का इतिहास देखें

वहीं, अब भाजपा नेता एवं पार्षद भरत गौतम ने कांग्रेस के इस बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष बिना सबूत के आरोप लगाता है. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के पास देश के संसाधनों और खजाने की चोरी का लंबा इतिहास रहा है.

नई दिल्ली: 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है. इस विशेष अवसर पर दिल्ली सरकार 75 योजनाओं की शुरुआत करेगी, जो दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाएगी, लोगों को सुविधा प्रदान करेगी. इसी बीच कांग्रेस ने इस दिन को लेकर अलग ही राजनीतिक मोर्चा खोल दिया है. दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे डॉ. नरेंद्र नाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज देश की असली समस्याएं बेरोजगारी, महंगाई और वोट चोरी है.

बीजेपी नेता ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा,“आपकी दादी सरकारी जहाज लेकर जन्मदिन मनाने जाती थीं. आपके परदादा नेवी के जहाज से यात्राएं करते थे. इन चोरी पर कांग्रेस क्यों जवाब नहीं देती? पहले अपने परिवार के काले इतिहास पर सफाई दें, फिर दूसरों पर आरोप लगाएं.''

कांग्रेस का आरोप: कांग्रेस नेता डॉ. नरेंद्र नाथ ने इससे पहले बड़ा बयान देते हुए कहा था कि आज देश की असली समस्याएं बेरोजगारी, महंगाई और वोट चोरी है. उन्होंने इशारा किया था कि राहुल गांधी 17 सितंबर को “नाइट्रोजन बम” फोड़ सकते हैं, जो वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्रित होगा. नरेंद्र नाथ ने दावा किया कि राहुल गांधी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश में वोट चोरी होती है. मोदी खुद इस प्रक्रिया में शामिल रहते हैं. उन्होंने दिल्लीवासियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि दिल्ली में भी वोट चोरी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए सभी लोग अपने नाम मतदाता सूची में अवश्य जांच लें.

बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा कार्यों और कांग्रेस की आक्रामक राजनीति के बीच सियासी तापमान बढ़ गया है. ऐसे में सभी की निगाहें अब राहुल गांधी के 17 सितंबर के कार्यक्रम और उनके कथित “नाइट्रोजन बम” पर टिकी है.

