नारायणपुर: दुर्ग रेलवे स्टेशन पर कथित धर्मांतरण और नन की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है. गुरुवार को नारायणपुर में केरल के सांसद संतोष कुमार ने सीपीआई कार्यकर्ताओं के साथ एक मार्च निकाला. पूर्व में भी ये आरोप लग चुका है कि जिन आदिवासी युवतियों को दुर्ग रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया उनसे कथित छेड़छाड़ का आरोप भी लग चुका है.

कथित छेड़छाड़ पीड़ित युवतियों के समर्थन में आज नारायणपुर में सीपीआई पार्टी ने विशाल रैली निकाली. रैली में शामिल लोगों ने शासन के नाम प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपा. रैली में शामिल होने के लिए केरल से सांसद संतोष कुमार भी नारायणपुर पहुंचे थे. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर पीड़ित युवतियों को न्याय नहीं मिलता तो बड़ा आंदोलन और भूख हड़ताल के लिए बाध्य होंगे.

विवाद के पीछे की वजह: कथित धर्मांतरण विवाद करीब 1 महीने पहले की घटना है. कथित धर्मांतरण की शिकायत के बाद पुलिस ने दो ननों को गिरफ्तार कर लिया. धर्मांतरण की शिकायत करने वालों का आरोप था कि तीनों युवतियों को गलत तरीके से राज्य से बाहर ले जाने की तैयारी थी. हालाकि लड़कियों ने बाद में खुद बताया कि वो बालिग हैं और अपनी मर्जी से काम के लिए जा रही थीं.

सामाजिक कार्यकर्ता और बजरंग दल पर आरोप: पीड़ित युवतियों ने आरोप लगाया कि उनको जबरन रोका गया. पीड़ित युवतियों ने सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति शर्मा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कई गंभीर आरोप भी लगाए. पीड़ित युवतियों के पक्ष में निकाले गए मार्च में शामिल केरल के सांसद संतोष कुमार ने कहा कि हम इस मुद्दे को लेकर आगे तक जाएंगे.

पुलिस ने जिस तरह से पीड़ितों के खिलाफ ही शिकायत दर्ज कर ली वो बड़े गंभीर सवाल खड़े करता है. पीड़ित तीनों युवतियों के बयान के बाद भी पुलिस ने अबतक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, एफआईआर तक दर्ज नहीं किया: संतोष कुमार, सांसद, केरल

मैं ये जानना चाहता हूं कि ये ज्योति शर्मा कौन है जिसके कहने भर पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित युवतियों के साथ मारपीट और छेड़छाड़ किया. यहां तक की जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया. प्रशासन ने अगर जल्द कोई कार्रवाई नहीं की तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे: फूल सिंह कचलाम, जिला अध्यक्ष, सीपीआई

न्याय की मांग की: पीड़िताओं और समर्थकों का आरोप है कि दुर्ग रेलवे स्टेशन पर सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति शर्मा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट, छेड़छाड़ और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया. लेकिन घटना के इतने समय बीतने के बावजूद सरकार और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. नारायणपुर के बाजार स्थल में आज आयोजित इस जनसभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और सरकार और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया



