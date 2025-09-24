ETV Bharat / state

वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान पर सियासत जारी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का राहुल गांधी पर तंज

बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस जनता को गुमराह कर चुनाव आयोग को बदनाम करने की साजिश रच रही है.

VOTE CHOR GADDI CHHOD
अभियान पर सियासत जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2025 at 9:55 AM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिरमिरी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर तंज कसा है. स्वास्थ्य मंत्री ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों को बदनाम करने की साजिश रच रही है. मंत्री ने राहुल गांधी के बयानों पर एतराज जताते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.

वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान पर तंज: मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि पत्रकार साथी खुद वोट डालते हैं और उनसे ज्यादा बारीक नज़र किसी की नहीं हो सकती. यदि कांग्रेस का व्यक्ति बूथ पर बैठा हो और कोई बाहरी व्यक्ति बार बार वोट डाल दे, जैसा आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, तो यह संभव ही नहीं है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह महज़ विरोध जताने और आरोप लगाने की राजनीति है इसमें कोई दम नहीं है.

अभियान पर सियासत जारी (ETV Bharat)

कांग्रेस के पास कोई भी ठोस सबूत वोट चोरी जैसे जुड़े मुद्दों को लेकर है तो वो सामने रखे. सिर्फ गिरोह बनाकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की साजिश नहीं रचे. सबको बता है कि कांग्रेस के वक्त में पार्षद तक के चुनाव कैसे होते थे. कांग्रेस को वो दिन याद करना चाहिए: श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़

कांग्रेस से मांगा प्रमाण: मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यदि ऐसा कोई प्रमाण है तो कांग्रेस को सामने रखना चाहिए. जायसवाल ने कहा कि बीजेपी कभी चुनाव आयोग का बचाव नहीं करती, बल्कि हर संवैधानिक संस्था का सम्मान करती है. यदि कोई संगठित गिरोह बनाकर संविधानिक संस्थाओं पर हमला करेगा तो यह देश के लिए ठीक नहीं होगा.

VOTE CHOR GADDI CHHOD
अभियान पर सियासत जारी (ETV Bharat)

मोदी की तारीफ: प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि मोदी कभी झुके नहीं. अगर किसी और दल का प्रधानमंत्री होता, तो अब तक समझौता कर लिया होता. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कोई समझौता नहीं किया और आज भी देख लीजिए, टैरिफ लागू कर दिए गए हैं. जो भी जनता के हित में फैसले होते हैं उसे पूरा करने से पीएम पीछे नहीं हटते.


राहुल गांधी लगातार एसआईआर के मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं. विपक्षी पार्टियां भी वोट चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है.

श्याम बिहारी जायसवालHEALTH MINISTERRAHUL GANDHIMANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPURVOTE CHOR GADDI CHHOD

