सोशल मीडिया में न्यूड पार्टी के आमंत्रण पर बवाल, पुलिस ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई, सियासत तेज

रायपुर: सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर 21 सितंबर को किसी होटल में न्यूड पार्टी के आमंत्रण पत्र को लेकर बवाल शुरू हो गया है. कांग्रेस ने एसएसपी रायपुर को एक ज्ञापन भी सौंपा है. कांग्रेस का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. सोशल मीडिया में जारी किए गए इस पोस्ट के बाद पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया है. इस आयोजन को लेकर किसी भी होटल का नाम नहीं दिया गया है. केवल 21 सितंबर को न्यूड पार्टी का आयोजन जैसे आमंत्रण सोशल मीडिया में जारी हुआ है. जिसके बाद कांग्रेस भी इस पर सवाल उठाने लग गई है. पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.



न्यूड पार्टी के आमंत्रण पत्र पर सियासत तेज: वहीं सोशल मीडिया में न्यूड पार्टी के आयोजन को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसा है. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा, "राजधानी रायपुर में 21 सितंबर को न्यूड पार्टी का आयोजन किया जा रहा है. सोशल मीडिया में इसको लेकर बकायदा पोस्ट भी जारी किया गया है. महिला और पुरुष को इस पार्टी में बिना कपड़ों के आने का आमंत्रण भी दिया गया है''.

कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को कोसा: सोशल मीडिया में दिए गए आमंत्रण को कांग्रेस ने बेहद दुर्भाग्यजनक और आपत्तिजनक बताया. भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि ''भाजपा की सरकार बनने के बाद ड्रग्स पार्टी अश्लील पार्टी जैसे आयोजन होटल में हो रहे हैं. दो पैग शराब फ्री में देने का ऑफर चल रहा है''. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आखिर भाजपा कि ''सरकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति के क्यों खत्म करना चाहती है. कांग्रेस पार्टी की मांग है कि इस प्रकार के आयोजन पर सख्ती से रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो''.