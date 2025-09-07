ETV Bharat / state

चतरा में पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता और विधायक जनार्दन पासवान के बीच सियासी घमासान, वार-पलटवार की राजनीति जारी

पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता और विधायक जनार्दन पासवान के बीच सियासी जंग जारी है. पूर्व मंत्री के एक बयान पर विधायक ने पलटवार किया है.

Political Tussle In Chatra
पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता और विधायक जनार्दन पासवान. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 7, 2025 at 5:51 PM IST

4 Min Read

चतरा: झारखंड विधानसभा चुनाव खत्म हुए भले ही एक साल बीत चुका हो, लेकिन चतरा की राजनीति में पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता और लोजपा विधायक जनार्दन पासवान के बीच सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. दोनों नेता लगातार एक-दूसरे पर हमलावर हैं.एक तरफ जहां भोक्ता ने पासवान पर जनता के पैसे लूटकर 'शीश महल' बनाने का आरोप लगाया है, वहीं पासवान ने भोक्ता को 'भ्रष्टाचार की जननी' और 'लुटेरा मिनिस्टर' बताते हुए पूछा है कि उन्होंने अपने पिता के पैसे से रांची में घर बनवाया है क्या?

पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने विधायक पर साधा निशाना

चतरा के कुंदा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने विधायक जनार्दन पासवान पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि विधायक जनता के विकास की बजाय रील्स बनाने में व्यस्त हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक ने चतरा में गरीबों के पैसे लूटकर 10 कट्ठा जमीन खरीदी है और उस पर 'शीश महल' बनवा रहे हैं. भोक्ता ने सवालिया लहजे में कहा कि एक साल भी नहीं बीता है और विधायक के पास करोड़ों रुपये कहां से आ गए.

बयान देते पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता और विधायक जनार्दन पासवान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने आगे कहा कि जब जनार्दन पासवान पहली बार विधायक बने तो बस खरीदी, दूसरी बार में पेट्रोल पंप खोला और अब तीसरी बार दुर्घटनावश जीते हैं, तो जनता का विकास करने के बजाय अपना निजी घर बनवा रहे हैं. भोक्ता ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि वह तीन बार विधायक और पांच बार मंत्री रहे, फिर भी उनके कई जगह घर नहीं हैं. उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक षड्यंत्र के कारण ही उन्हें आदिवासी वर्ग में शामिल किया गया, वरना वह छठी बार भी मंत्री होते. उन्होंने कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार है और वे चतरा के लोगों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

विधायक जनार्दन पासवान पर दी तीखी प्रतिक्रिया

इधर, पूर्व मंत्री के इन आरोपों पर विधायक जनार्दन पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सत्यानंद भोक्ता को ही घेरते हुए कहा कि वह एक व्यापारी और समृद्ध किसान हैं और सरकार को नियमित रूप से टैक्स देते हैं. उन्होंने पलटवार करते हुए भोक्ता से पूछा कि क्या उनके नाम पर 10 कट्ठा जमीन है? पासवान ने सवालिया लहजे में कहा कि भोक्ता ने रांची में 'शीश महल' कहां से बनवाया है? क्या वह उनके पिता के पैसे से बना हैं या गरीबों के पैसे से?

उन्होंने आरोप लगाया कि भोक्ता ने चतरा को बर्बाद कर दिया है और उनके पास दो हजार करोड़ की संपत्ति है. उन्होंने कहा कि भोक्ता को बताना चाहिए कि वह कितना टैक्स देते हैं. पासवान ने कहा कि भोक्ता सिर्फ लूट, खसोट और भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भोक्ता भ्रष्टाचार के आरोप में पहले भी जेल जा चुके हैं और फिर समय आ गया है कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा. विधायक ने कहा कि वह कल भी वही थे और आज तीसरी बार विधायक बनने के बाद भी वही हैं. उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर जमीन ली है.

यह पूरा मामला चतरा की राजनीति में बढ़ती कटुता और गिरते स्तर को दर्शाता है. दोनों ही नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और हमला कर रहे हैं, जिससे जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं जा रहा है. अब देखना यह होगा कि यह सियासी जंग कब तक जारी रहती है और इसका अंत किस मोड़ पर होता है.

