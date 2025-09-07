ETV Bharat / state

चतरा में पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता और विधायक जनार्दन पासवान के बीच सियासी घमासान, वार-पलटवार की राजनीति जारी

पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता और विधायक जनार्दन पासवान. ( फोटो-ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 7, 2025 at 5:51 PM IST 4 Min Read