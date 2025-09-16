ETV Bharat / state

सियासी दलों की राजनीतिक एसआईआर : मुद्दा भी बड़ा और दांव भी, सियासी तापमान का पैरामीटर भी है फैक्टर

रायपुर : पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) वाली राजनीति में सभी दलों के हाथ में कुछ न कुछ सियासी मुद्दा और दलील दोनों दे दिया है. 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद देश के दूसरे राज्य तो नहीं लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बड़ी राजनीतिक तैयारी शुरू कर दी. छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट के लिए 12 जिलों में रैली और पदयात्रा का कार्यक्रम तय हो गया. वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया गया और 16 सितंबर इसे लांच कर दिया गया.वही भारतीय जनता पार्टी चल रही सरकार के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाते हुए वैसे लोगों के ऊपर FIR करने की धमकी दी है.जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में कई जगह जुड़े हुए हैं और जो जानबूझकर जुड़वाए गए हैं.

बिहार की राजनीति ने दी बड़ी जगह : बिहार में मतदाता सूची को ठीक करने के लिए शुरू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने पूरे देश में राजनीति को एक नई जगह दे दी है.जिनके नाम गलत तरीके से मतदाता सूची में हैं उनका नाम हटाना जरूरी है. इस पक्ष पर सभी लोग सहमत हैं. लेकिन जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं. उनको लेकर के पक्षपात किया जा रहा है. यह आरोप राजनीतिक दलों के बीच चल रहा है. छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के प्रक्रिया शुरू की जाती है तो सरकार इसका समर्थन करेगी और इसके कई आधार भी लोगों के बीच रखे गए हैं.

विजय शर्मा बोले होगी FIR : छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 9 सितंबर को विधिवत ऐलान किया है जिन लोगों के नाम गलत तरीके से मतदाता सूची में जोड़े गए हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. अपनी जानकारी में विजय शर्मा ने कवर्धा के कुछ ऐसे मतदाताओं के नाम भी गिनाए हैं जिन लोगों ने कबीरधाम जिले में पहले अपना नाम जुड़वाया और उसके बाद उस नाम को कटवा कर रायपुर की मतदाता सूची में शामिल हो गए.

विजय शर्मा ने इसका उदाहरण भी दिया. विजय शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी संवाददाता सम्मेलन करते हैं और कहते हैं कि यहां के मतदाता सूची में गड़बड़ी है. और जब बिहार में मतदाता सूची को ठीक किया जाता है तो वह इसका विरोध करते हैं. इस बात को राहुल गांधी वोट चोरी कहते हैं. हम उसे मतदाता सूची में की गई गड़बड़ी मानते हैं और उसका सुधार होना जरूरी है.

केस 1- उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उदाहरण देते हुए कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 का उपयोग तब किया जाता है, जब कोई व्यक्ति पहली बार अपना नाम नाम मतदाता सूची में जुड़वाता है. उन्होंने कहा कि 10 जुलाई 2023 को रियाज हुसैन नामक व्यक्ति जो 75 साल के हैं वो अपना फॉर्म 6 भरकर कवर्धा के मतदाता सूची में अपना नाम डलवाते हैं. इनका 1948 का जन्मतिथि है. 75 साल के व्यक्ति ने फॉर्म 6 भर के कवर्धा में नाम जुड़वाया.जब हमारी सरकार ने इस पर संज्ञान लिया तो उन्होंने अपना नाम कवर्धा से हटा करके फिर से रायपुर में फॉर्म 8a भरकर रायपुर में अपना नाम जुड़वाया है. वे 49 रायपुर के 53 नंबर बूथ के 700 नंबर पर उनका नाम है. रायपुर में मतदाता नंबर WIQ3104684 जबकि कवर्धा में उनका नंबर WIQ3104684 है. इन्होंने दो गलतियां की है पहले तो 75 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार फॉर्म 6 भर कर अपना नाम जुड़वाया.दूसरा वो पहले से रायपुर में मतदाता रहे हैं जिनको इन्होंने छिपाया है. इस तरह के कार्य मतदाता सूची में गड़बड़ी के तौर पर माने जाते हैं.इसी के सुधार की प्रक्रिया चल रही है जिसे एसआईआर कहते हैं. ये वोट चोरी है.

केस 2- रवीश कुट्टी नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने भी 30-6-2023 को फॉर्म 6 लिया. कवर्धा में उसे भरा था. जब फार्म भरा गया तब उनकी उम्र लगभग 35 साल थी. फॉर्म सिक्स भर के कवर्धा 72, 373 नंबर बूथ पर 543 मतदाता क्रमांक पर अंकित हुए.उन्होंने अपने डिक्लेरेशन में यह लिखा है कि उनका जन्म स्थान कवर्धा है. जबकि उनके पासपोर्ट में अपना जन्म स्थान केरल बताया है. इस तरह का काम वोट चोरी है.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एक तरफ तो कांग्रेस के लोग या कहते हैं कि मतदाता सूची में जो गड़बड़ी हुई है उसे ठीक करना चाहिए . जब उसे ठीक करने का काम किया जा रहा है उसको लेकर के वोट चोरी की बात कहते हैं. यह जनता को भड़काने का काम किया जा रहा है.