सियासी दलों की राजनीतिक एसआईआर : मुद्दा भी बड़ा और दांव भी, सियासी तापमान का पैरामीटर भी है फैक्टर

सियासी दलों की राजनीतिक एसआईआर : मुद्दा भी बड़ा और दांव भी, सियासी तापमान का पैरामीटर भी है फैक्टर
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के जरिए बीजेपी को घेरने की तैयारी की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 16, 2025 at 8:31 PM IST
रायपुर : पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) वाली राजनीति में सभी दलों के हाथ में कुछ न कुछ सियासी मुद्दा और दलील दोनों दे दिया है. 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद देश के दूसरे राज्य तो नहीं लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बड़ी राजनीतिक तैयारी शुरू कर दी. छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट के लिए 12 जिलों में रैली और पदयात्रा का कार्यक्रम तय हो गया. वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया गया और 16 सितंबर इसे लांच कर दिया गया.वही भारतीय जनता पार्टी चल रही सरकार के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाते हुए वैसे लोगों के ऊपर FIR करने की धमकी दी है.जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में कई जगह जुड़े हुए हैं और जो जानबूझकर जुड़वाए गए हैं.
बिहार की राजनीति ने दी बड़ी जगह : बिहार में मतदाता सूची को ठीक करने के लिए शुरू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने पूरे देश में राजनीति को एक नई जगह दे दी है.जिनके नाम गलत तरीके से मतदाता सूची में हैं उनका नाम हटाना जरूरी है. इस पक्ष पर सभी लोग सहमत हैं. लेकिन जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं. उनको लेकर के पक्षपात किया जा रहा है. यह आरोप राजनीतिक दलों के बीच चल रहा है. छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के प्रक्रिया शुरू की जाती है तो सरकार इसका समर्थन करेगी और इसके कई आधार भी लोगों के बीच रखे गए हैं.
विजय शर्मा बोले होगी FIR : छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 9 सितंबर को विधिवत ऐलान किया है जिन लोगों के नाम गलत तरीके से मतदाता सूची में जोड़े गए हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. अपनी जानकारी में विजय शर्मा ने कवर्धा के कुछ ऐसे मतदाताओं के नाम भी गिनाए हैं जिन लोगों ने कबीरधाम जिले में पहले अपना नाम जुड़वाया और उसके बाद उस नाम को कटवा कर रायपुर की मतदाता सूची में शामिल हो गए.
विजय शर्मा ने इसका उदाहरण भी दिया. विजय शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी संवाददाता सम्मेलन करते हैं और कहते हैं कि यहां के मतदाता सूची में गड़बड़ी है. और जब बिहार में मतदाता सूची को ठीक किया जाता है तो वह इसका विरोध करते हैं. इस बात को राहुल गांधी वोट चोरी कहते हैं. हम उसे मतदाता सूची में की गई गड़बड़ी मानते हैं और उसका सुधार होना जरूरी है.
केस 1- उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उदाहरण देते हुए कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 का उपयोग तब किया जाता है, जब कोई व्यक्ति पहली बार अपना नाम नाम मतदाता सूची में जुड़वाता है. उन्होंने कहा कि 10 जुलाई 2023 को रियाज हुसैन नामक व्यक्ति जो 75 साल के हैं वो अपना फॉर्म 6 भरकर कवर्धा के मतदाता सूची में अपना नाम डलवाते हैं. इनका 1948 का जन्मतिथि है. 75 साल के व्यक्ति ने फॉर्म 6 भर के कवर्धा में नाम जुड़वाया.जब हमारी सरकार ने इस पर संज्ञान लिया तो उन्होंने अपना नाम कवर्धा से हटा करके फिर से रायपुर में फॉर्म 8a भरकर रायपुर में अपना नाम जुड़वाया है. वे 49 रायपुर के 53 नंबर बूथ के 700 नंबर पर उनका नाम है. रायपुर में मतदाता नंबर WIQ3104684 जबकि कवर्धा में उनका नंबर WIQ3104684 है. इन्होंने दो गलतियां की है पहले तो 75 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार फॉर्म 6 भर कर अपना नाम जुड़वाया.दूसरा वो पहले से रायपुर में मतदाता रहे हैं जिनको इन्होंने छिपाया है. इस तरह के कार्य मतदाता सूची में गड़बड़ी के तौर पर माने जाते हैं.इसी के सुधार की प्रक्रिया चल रही है जिसे एसआईआर कहते हैं. ये वोट चोरी है.
केस 2- रवीश कुट्टी नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने भी 30-6-2023 को फॉर्म 6 लिया. कवर्धा में उसे भरा था. जब फार्म भरा गया तब उनकी उम्र लगभग 35 साल थी. फॉर्म सिक्स भर के कवर्धा 72, 373 नंबर बूथ पर 543 मतदाता क्रमांक पर अंकित हुए.उन्होंने अपने डिक्लेरेशन में यह लिखा है कि उनका जन्म स्थान कवर्धा है. जबकि उनके पासपोर्ट में अपना जन्म स्थान केरल बताया है. इस तरह का काम वोट चोरी है.
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एक तरफ तो कांग्रेस के लोग या कहते हैं कि मतदाता सूची में जो गड़बड़ी हुई है उसे ठीक करना चाहिए . जब उसे ठीक करने का काम किया जा रहा है उसको लेकर के वोट चोरी की बात कहते हैं. यह जनता को भड़काने का काम किया जा रहा है.
ऐसे बहुत सारे मामले संज्ञान में आए हैं जिन पर सुधार की प्रक्रिया की जाएगी. साथ ही जिन लोगों ने जानबूझकर गलती की है उनके ऊपर प्राथमिक भी दर्ज करवाई जाएगी.स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो काम किया जा रहा है इसका विरोध इन्हें नहीं करना चाहिए इसी चीज को ठीक करने का काम एसआईआर है- विजय शर्मा,डिप्टी सीएम
सचिन पायलट ने माना सुधार होना चाहिए- छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने इस बात को माना है कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य जो किया जा रहा है वह होना चाहिए. क्योंकि ऐसे कई गलतियां भी उसमें पाई गई है. लेकिन कांग्रेस का अपना स्टैंड भी भाजपा को घेरने के लिए एक मुद्दे के तौर पर मिला हुआ है.उसी को लेकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में बड़ी राजनीतिक रैली और पदयात्रा लॉन्च की है.
मुद्दा बड़ा है दांव भी बड़ा है- 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार में चल रहे पुनरीक्षण को लेकर या आदेश दिया गया कि अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरी पुनरीक्षण प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया जाएगा. अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पुनरीक्षण का समर्थन बिहार में कर रही है और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है. इस प्रक्रिया के तहत सचिन पायलट 16 सितंबर को अपनी रैली में यह कहते हैं कि कर्नाटक के लाखों लोगों का नाम मतदाता सूची में गलत तरीके से जोड़ा गया है. एक घर में ढाई सौ से ज्यादा मतदाता हैं. जिनके नाम मतदाता सूची में हैं. सवाल ये है कि निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे पुनरीक्षण कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि वैसे लोगों का नाम मतदाता सूची से काटा जाए जो गलत तरीके से जुड़े हुए हैं.
आखिर मांग एक, तो विरोध क्यों ? : रायगढ़ में दिए गए बयान को माना जाए तो सचिन पायलट भी यही बात कह रहे हैं कि जिन लोगों के नाम गलत तरीके से मतदाता सूची में जुड़े हुए हैं उनके नाम काटे जाएं. तो सवाल ये है कि इस नाम को काटने के लिए जब निर्वाचन आयोग काम कर रहा है तो किस सियासी विरोध की रैली और पदयात्रा छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने लॉन्च की है.छत्तीसगढ़ में चुनाव में अभी वक्त है बिहार चुनाव सभी राजनीतिक दलों के राजनीतिक तैयारी के मुहाने पर खड़ा है. ऐसे में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सबसे बड़ी रैली और पदयात्रा को लॉन्च करने के पीछे की मूल मकसद वाली राजनीति संभवत छत्तीसगढ़ से बिहार के लिए तैयार करने वाली रणनीति के राजनेता भी हो सकते हैं.
सियासी तापमान नापना है- छत्तीसगढ़ से सचिन पायलट की पदयात्रा को लॉन्च करना और पूरे देश में इसे सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में प्रचारित करने के पीछे के मकसद को लेकर जानकारी देते हुए वरिष्ठ राजनीतिक समीक्षक पत्रकार दुर्गेश भटनागर ने कहा कि देश की राजनीति के सियासी तापमान को नापना है. दरअसल 2028 के लिए जिस सियासत को कांग्रेस छत्तीसगढ़ में करना चाहती है उसका आधार आज से मजबूत करने की तैयारी है.बीजेपी ने छत्तीसगढ़ से अपनी लाइन को बड़ा करने का एजेंडा 31 मार्च 2026 तक का सेट कर रखा है.नक्सली के मोर्चे पर जिस तरह की लड़ाई भाजपा लड़ रही है और जो चैलेंज बीजेपी के नेताओं ने लिया है यह ओबीसी और आदिवासी वोट बैंक के लिए बहुत बड़ा दावा है.
अगर पूरे छत्तीसगढ़ से या यूं कहा जाए कि जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहां से नक्सलियों की समाप्ति होती है और विकास की नई रोशनी वहां तक पहुंचती है तो इसकी पूरी पॉलिटिकल क्रेडिट भाजपा अपने खाते में डालेगी और इसे जोड़ा जाए तो लगभग साढ़े चार फीसदी वोट बैंक का फायदा बीजेपी को हो रहा है. यहीं से कांग्रेस की चिंता भी बढ़ रही है.क्योंकि जीत हार के जो अंतर बीजेपी छत्तीसगढ़ में देखती है उसके अंतर को और बड़ा करने की राजनीतिक गुणा गणित जो बीजेपी नक्सल अभियान पर रख रही है. वहां पर बीजेपी की किसी भी राजनीति की बड़े विरोध वाली राजनीति अगर आज से कांग्रेस ने नहीं शुरू किया तो 28 वाली राजनीति में बीजेपी 29 ही साबित होगी.कांग्रेस के लिए वह आधार शायद कमजोर पड़ जाए लेकिन राजनीतिक दल है तात्कालिक मुद्दे हैं. सियासत का अपना पहलू है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने अपने लिए कोई बड़ा एजेंडा सेट किया होगा जिसके तहत वह इस काम को कर रहे हैं - दुर्गेश भटनागर, वरिष्ठ पत्रकार
आखिर छत्तीसगढ़ से ही शंखनाद क्यों ?: वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे ने प्रदेश में कांग्रेस द्वारा सचिन पायलट की रैली और पदयात्रा को लेकर कहा कि अपनी राजनीतिक मजबूती के लिए कांग्रेस इसे लेकर आई है. हालांकि उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से भाजपा की सरकार का प्रदर्शन है उसमें जनता में एक नाराजगी है. इस पहलू को कांग्रेस ने समझ लिया है और यही वजह है कि कांग्रेस यहां ज्यादा मजबूती से बीजेपी को घेरने का काम कर रही है. उन्हें ऐसा लगता है कि आज की यह तैयारी 2028 की राजनीति को आसान करेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वह मान के चलते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो भी राजनीति है वो दिल्ली में मानी जाती है और दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व भी यह चाहता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इतनी मजबूती से भाजपा की मुखालफत करें कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में कांग्रेस मुद्दों के साथ अपनी दखल को रख सके.
