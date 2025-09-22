स्वास्थ्य विभाग में टेंडर घोटाले के आरोप पर गरमाई राजनीति, झामुमो-कांग्रेस और भाजपा के बीच घमासान!
झारखंड के 11 जिलों में स्वास्थ्य विभाग में टेंडर घोटाले के आरोप पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गयी है.
Published : September 22, 2025 at 11:01 PM IST
रांची: भारतीय जनता पार्टी ने 21 सितंबर को राज्य के 11 जिलों में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के संरक्षण में टेंडर घोटाला का आरोप लगाया था. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने संवाददाता सम्मेलन कर इस टेंडर घोटाले में तुष्टिकरण का भी आरोप लगाया था.
भाजपा के इस आरोप को लेकर झारखंड की राजनीति आज गरमाई हुई है. सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने भाजपा के आरोप को हेमंत सोरेन सरकार की लोकप्रियता से घबराई भाजपा के नेताओं की हताशा करार दे रहे हैं. वहीं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक इंडिया ब्लॉक के नेताओं के बयान को कठदलीली करार दे रहे हैं.
इन सबके बीच रांची सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से यह जानकारी मिली है और यह 11 जिलों का मामला है. सिविल सर्जन ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी. जिन आपूर्तिकर्ता का जिक्र गलत तरीके से टेंडर लेने में आया है. वह सभी पुराने आपूर्तिकर्ता हैं और 08-10 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में आपूर्ति करते रहे हैं.
सिविल सर्जन ने कहा कि जो भी टेंडर होते हैं वह जेम पोर्टल एक ओपन पोर्टल है और कोई भी व्यक्ति गलत प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्ति जता सकता है. सिविल सर्जन ने कहा कि GEM पोर्टल खुद भी गड़बड़ी या अनियमितता की जानकारी देती है. इसके बावजूद वह अपने स्तर या स्टेट लेवल पर जांच के लिए कहेंगे.
भाजपा पर बरसे झामुमो-कांग्रेस के नेता
स्वास्थ्य विभाग में जिला स्तरीय टेंडर में स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी के नेतृत्व में गड़बड़ी के आरोप पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने प्रतिक्रिया दी है. पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि भाजपा को कम से कम टेंडर मैनेज और स्कैम पर कुछ बोलने का हक नहीं है. उन्होंने कहा कि बनारस और अयोध्या में गुजराती को टेंडर कैसे मिल गया, इसका जवाब भाजपा को देना चाहिए.
वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते पकड़ा गया हो उसके नेताओं को तो घपला घोटाला पर बोलने का हक नहीं है. राकेश सिन्हा ने कहा कि दरअसल भाजपा वोट की राजनीति में हार चुकी है ऐसे में हताशा में अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं.
जिच पर उतर आयी है कांग्रेस- भाजपा
पूरे मामले पर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि हमने सबूत के साथ पूरा तथ्य जनता के सामने रखा है. जिसमें देखा जा रहा है कि कैसे तुष्टिकरण किया जा रहा है और एक ही कौम के लोगों को टेंडर दिया जा रहा है. लेकिन पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जगह कांग्रेस-झामुमो के नेता थेथरोलॉजी पर उतर आए हैं.
