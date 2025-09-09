ETV Bharat / state

धनबाद खदान हादसे पर चढ़ा राजनीतिक पारा, अंबा प्रसाद का भाजपा पर वार!

धनबाद में खदान हादसे को लेकर नेताओं का दौरा और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गयी है.

Political rhetoric on mine accident in Dhanbad
प्रभावित परिवार से बात करतीं पूर्व विधायक (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2025 at 7:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबादः बीसीसीएल कतरास एरिया चार के अंगारपथरा में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग में पिछले दिनों हुए खदान हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई थी. वहीं दूसरी ओर इस ओपन कास्ट परियोजना से सटे बस्ती मुंडा धौड़ा में भू-धंसान की घटना घटी थी. जिसमें कई घर जमींदोज हो गए. इन घटनाओं को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है.

सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस घटना को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं. सोमवार को जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुंडा धौड़ा इलाके का मुआयना कर राज्य सरकार पर हमला बोला था. वहीं मंगलवार को पूर्व विधायक सह कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने इलाके का जायजा लेकर लोगों का हाल चाल जाना. अंबा प्रसाद ने बाबूलाल मरांडी द्वारा दिए बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई और केंद्र सरकार के अधीन चलने वाले बीसीसीएल और डीजीएमएस पर सवाल खड़ा किया.

मीडिया से बात करतीं अंबा प्रसाद (Etv Bharat)

अंबा प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार लेबर मिनिस्ट्री की डीजीएमएस एक बड़ी संस्थान है. कोयला खदानों में सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके ऊपर ही है. बाबूलाल मरांडी को अपने भारत सरकार की संस्थान से जाकर जवाब मांगना चाहिए कि उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है. उन्हें डीजीएमएस की इतनी बड़ी गलती नहीं दिख रही है.

उन्होंने आगे कहा कि डेंजर जोन में बसे लोगों को बसाने का काम बीसीसीएल का है. डेंजर इलाके में रहकर वह काम भी कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में वेतन के साथ उन्हें दूसरे जगह शिफ्ट करने की जिम्मेदारी बीसीसीएल की है. आउटसोर्सिंग में हुए खदान हादसे को लेकर उन्होंने कहा कि पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन कर कोयले का उत्खनन किया जा रहा है. कहीं पर खदान में बेंच कटिंग नहीं है, पूरी तरह से वर्टिकल स्लोप है. डीजीएमएस खदान का निरीक्षण करती भी है नहीं. बीसीसीएल अपना पल्ला झाड़ रही है लेकिन आउटसोर्सिंग में काम करने वाले प्रिंसिपल एम्पलाई हैं.

Political rhetoric on mine accident in Dhanbad
प्रभावित लोगों से मिलीं अंबा प्रसाद (ETV Bharat)

अंबा प्रसाद ने कहा कि जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण हादसे हो रहे हैं, उनके ऊपर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए. इन लोगों की वजह से ही लोगों की मौत हो रही है जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल रहे हैं. अगर बीसीसीएल कहती है कि आउटसोर्सिंग जिम्मेदार है तो उनके ऊपर ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई करने की जरूरत है. 6 लोगों की जान गई है,आगे ऐसा ना हो इसके लिए बीसीसीएल क्या कर रही है.

Political rhetoric on mine accident in Dhanbad
प्रभावित इलाके के दौरे पर पूर्व विधायक अंबा प्रसाद (ETV Bharat)

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा राज्य सरकार पर लगाए गए कोयला चोरी के आरोप पर अंबा प्रसाद ने कहा कि अगर कोयला चोरी हो रही है तो बीसीसीएल क्या कर रही है. बीसीसीएल भी तो केंद्र सरकार के ही अधीन है. कोयला चोरी कौन करा रहा है. यह एक गंभीर विषय है लेकिन इतना जानते हैं कि बीसीसीएल दूध का धुला नहीं है, कोयला चोरी इनके द्वारा ही कराई जा रही है.

इसे भी पढे़ं- धनबाद में भूधंसान क्षेत्र का बाबूलाल मरांडी ने किया दौरा, कहा- प्रभावित लोगों का पुनर्वास राज्य सरकार और बीसीसीएल की जिम्मेवारी

इसे भी पढ़ें- धनबाद खदान हादसा: मृतक के आश्रितों को नियोजन और 20-20 लाख मुआवजा

इसे भी पढे़ं- धनबाद खदान हादसे में वैन में सवार सभी 6 लोगों की मौत, NDRF ने निकाले 3 शव

For All Latest Updates

TAGGED:

खदान हादसे पर राजनीतिक बयानबाजीAMBA PRASAD TARGETS BABULAL MARANDICONGRESS LEADER MET VICTIMS FAMILYDHANBADPOLITICS ON MINE ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.