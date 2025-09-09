ETV Bharat / state

धनबाद खदान हादसे पर चढ़ा राजनीतिक पारा, अंबा प्रसाद का भाजपा पर वार!

धनबादः बीसीसीएल कतरास एरिया चार के अंगारपथरा में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग में पिछले दिनों हुए खदान हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई थी. वहीं दूसरी ओर इस ओपन कास्ट परियोजना से सटे बस्ती मुंडा धौड़ा में भू-धंसान की घटना घटी थी. जिसमें कई घर जमींदोज हो गए. इन घटनाओं को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है.

सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस घटना को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं. सोमवार को जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुंडा धौड़ा इलाके का मुआयना कर राज्य सरकार पर हमला बोला था. वहीं मंगलवार को पूर्व विधायक सह कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने इलाके का जायजा लेकर लोगों का हाल चाल जाना. अंबा प्रसाद ने बाबूलाल मरांडी द्वारा दिए बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई और केंद्र सरकार के अधीन चलने वाले बीसीसीएल और डीजीएमएस पर सवाल खड़ा किया.

मीडिया से बात करतीं अंबा प्रसाद (Etv Bharat)

अंबा प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार लेबर मिनिस्ट्री की डीजीएमएस एक बड़ी संस्थान है. कोयला खदानों में सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके ऊपर ही है. बाबूलाल मरांडी को अपने भारत सरकार की संस्थान से जाकर जवाब मांगना चाहिए कि उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है. उन्हें डीजीएमएस की इतनी बड़ी गलती नहीं दिख रही है.

उन्होंने आगे कहा कि डेंजर जोन में बसे लोगों को बसाने का काम बीसीसीएल का है. डेंजर इलाके में रहकर वह काम भी कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में वेतन के साथ उन्हें दूसरे जगह शिफ्ट करने की जिम्मेदारी बीसीसीएल की है. आउटसोर्सिंग में हुए खदान हादसे को लेकर उन्होंने कहा कि पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन कर कोयले का उत्खनन किया जा रहा है. कहीं पर खदान में बेंच कटिंग नहीं है, पूरी तरह से वर्टिकल स्लोप है. डीजीएमएस खदान का निरीक्षण करती भी है नहीं. बीसीसीएल अपना पल्ला झाड़ रही है लेकिन आउटसोर्सिंग में काम करने वाले प्रिंसिपल एम्पलाई हैं.