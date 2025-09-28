ETV Bharat / state

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर झारखंड सियासी घमासान, भाजपा विधायक का इंडिया ब्लॉक पर बड़ा हमला!

लद्दाख हिंसा को लेकर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर झारखंड में सियासी बयानबाजी काफी तेज हो गयी है.

Political rhetoric in Jharkhand over Sonam Wangchuk arrest over Ladakh violence
भाजपा विधायक सीपी सिंह (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2025 at 8:55 PM IST

3 Min Read
रांची: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर लंबे दिनों से आंदोलन करने वाले कर रहे सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर देश में सियासी बवाल मचा हुआ है. इसकी तपिश झारखंड में भी नजर आ रहा है.

शनिवार को सत्तारूढ़ झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने संवाददाता सम्मेलन कर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की निंदा की. साथ ही यह भाजपा और केंद्र सरकार जमकर प्रहार किया. इसके जवाब में भाजपा विधायक ने इंडिया ब्लॉक पर जमकर प्रहार किया.

बीजेपी विधायक सीपी सिंह का बयान (ETV Bharat)

झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के कल के बयान पर रविवार को मीडिया के साथ बात करते हुए भाजपा विधायक के तेवर काफी तीखे नजर आए. उन्होंने झामुमो नेता के बयान पर आक्रामक शब्दों में प्रतिक्रिया दी.

सीपी सिंह ने सवालिया लहजे में इंडिया ब्लॉक के नेताओं से पूछा कि झामुमो और कांग्रेस के नेताओं को यह बताना चाहिए कि सोनम वांगचुक अगर बेगुनाह है तो वह पाकिस्तान और बांग्लादेश जाकर क्या कर रहा था.

NIA सभी एंगल से तथ्यों को खंगाल रही- सीपी सिंह

रांची से भाजपा के विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता सीपी सिंह ने कहा कि NIA सोनम वांगचुक से जुड़े सभी बिदुओं पर तहकीकात कर रही है और एक एक चीज को खंगाल रही है. सोनम वांगचुक को लेकर सीपी सिंह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद या अन्य इंडिया महागठबंधन में शामिल दलों के नेताओं पर कड़े शब्दों में तीखा हमला बोला है.

जब एक्सपोज्ड हो जाते हैं यो अनर्गल बातें करने लगते हैं भाजपा के नेता- सुप्रियो

भाजपा विधायक सीपी सिंह द्वारा सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का विरोध करने वाले इंडिया ब्लॉक के नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर झामुमो नेता ने प्रतिक्रिया दी है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने ईटीवी भारत को फोन पर कहा कि जब भाजपा के लोग एक्सपोज्ड हो जाते हैं तो अनर्गल बातें करने लगते हैं.

भाजपा के नेताओं और खासकर सीपी सिंह को बताना चाहिए कि जब सोनम वांगचुक का NGO, 1988 से निबंधित है. स्विट्ज़रलैंड से उनके NGO को 4.30 लाख की फंडिंग हुई, उसका उन्होंने पूर्व में ही Declearation दे दिया, उनके कई रिसर्च को भारत सरकार और सेना ग्रहण कर रही थी तब सोनम वांगचुक बहुत अच्छा था.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि खुद को बड़ा देश भक्त बताने वाले भाजपा या आरएसएस अपने किसी एक नेता का नाम बताएं जो आजादी की लड़ाई में या झारखंड आंदोलन में अपनी छोटी वाली उंगली का नाखून भी कटाई हो.

