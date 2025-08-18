ETV Bharat / state

NCERT के नए शैक्षणिक मॉड्यूल पर गरमाई राजनीति, भाजपा के वार पर झामुमो-कांग्रेस का पलटवार! - NCERT MODULE

एनसीईआरटी के नए शैक्षणिक माड्यूल पर झारखंड में सियासत तेज हो गयी है.

political rhetoric in Jharkhand over NCERT new educational module
डिजाइन इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2025 at 4:27 PM IST

3 Min Read

रांची: देश की आजादी के 79 वर्ष बाद देश और झारखंड की राजनीति में एक बार फिर "भारत का विभाजन" का मुद्दा सुर्खियों में है. दरअसल NCERT की ओर से जारी नए शैक्षणिक मॉड्यूल में देश के बंटवारे को एक भीषण त्रासदी बताते हुए. इसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना, उस समय के गवर्नर जनरल लार्ड माउंटबेटन के साथ साथ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया है. NCERT की ओर से जारी नए शैक्षणिक मॉड्यूल ने राज्य की राजनीति में गर्माहट ला दी है.

NCERT की इस पहल को देश के ऐतिहासिक तथ्यों में सुधार की बात कहकर भारतीय जनता पार्टी एनसीआरटी की सराहना कर रही है. वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता इसे भाजपा के इशारे पर इतिहास से छेड़छाड़ बताकर यह कह से नहीं चूक रहे हैं कि 1947 में देश के विभाजन के लिए कांग्रेस नहीं बल्कि "हिन्दू महासभा" और "मुस्लिम लीग" की दोस्ती जिम्मेदार थी.

बीजेपी, झामुमो और कांग्रेस नेता के बयान (ETV Bharat)

'इतिहास से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता'

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा भारत के विभाजन से जुड़े नए मॉड्यूल में देशबक बंटवारे के लिए जिन्ना, लार्ड माउन्टबेटन के साथ साथ कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है. झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने NCERT की पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब तक कांग्रेस ने देश के बंटवारे से जुड़ी गलत जानकारियां पढ़ाई गयी. जबकि हकीकत यह है कि देश के बंटवारे के लिए जितना जिम्मेदार जिन्ना और लार्ड माउन्टबेटन थे, उतना ही जिम्मेदार कांग्रेस भी थी. अब इतिहास के उस भूल को सुधारने का काम किया जा रहा है.

'NCERT जैसी शैक्षणिक संस्था भी तानाशाह से प्रभावित'

देश के बंटवारे के लिए NCERT के नए शैक्षणिक मॉड्यूल में कांग्रेस को भी जिम्मेदार बताने पर झामुमो ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा सब जानते हैं कि हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच कितनी दोस्ती थी, दोनों ने साथ मिलकर सरकार भी बनाई थी. इन दोनों संगठनों ने दोनों समुदाय के बीच इतना जहर फैला दिया था कि परिस्थितियां बंटवारे की बन गयी. आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अंगूठा तक नहीं कटवाया वही लोग आज इतिहास में छेड़छाड़ करने में लगे है लेकिन यह वक्त भी गुजर जाएगा.

'गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं'

NCERT के नए शैक्षणिक मॉड्यूल में देश के बंटवारे के लिए जिन्ना, लार्ड माउन्टबेटन के साथ साथ कांग्रेस को जिम्मेदार बताने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उस समय क्या परिस्थितियां थीं, वह उस समय के महापुरुष ही बता सकते हैं. लेकिन उनका मानना है कि अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है. हमें भविष्य को लेकर सोचना चाहिए कि कैसे हम एक सशक्त और मजबूत लोकतांत्रिक गणराज्य बना सके.

इसे भी पढ़ें- 'भारत के विभाजन के लिए जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन जिम्मेदार', NCERT ने तैयार किया नया मॉड्यूल

इसे भी पढ़ें- स्कूलों में पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर, कक्षा 3 से 12 तक के लिए विशेष मॉड्यूल विकसित कर रहा NCERT: सूत्र

इसे भी पढ़ें- बाबर 'निर्मम', अकबर 'क्रूर पर सहिष्णु' और औरंगजेब 'सैन्य शासक' था, एनसीईआरटी की नई किताब में जोड़े गए नए अंश

रांची: देश की आजादी के 79 वर्ष बाद देश और झारखंड की राजनीति में एक बार फिर "भारत का विभाजन" का मुद्दा सुर्खियों में है. दरअसल NCERT की ओर से जारी नए शैक्षणिक मॉड्यूल में देश के बंटवारे को एक भीषण त्रासदी बताते हुए. इसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना, उस समय के गवर्नर जनरल लार्ड माउंटबेटन के साथ साथ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया है. NCERT की ओर से जारी नए शैक्षणिक मॉड्यूल ने राज्य की राजनीति में गर्माहट ला दी है.

NCERT की इस पहल को देश के ऐतिहासिक तथ्यों में सुधार की बात कहकर भारतीय जनता पार्टी एनसीआरटी की सराहना कर रही है. वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता इसे भाजपा के इशारे पर इतिहास से छेड़छाड़ बताकर यह कह से नहीं चूक रहे हैं कि 1947 में देश के विभाजन के लिए कांग्रेस नहीं बल्कि "हिन्दू महासभा" और "मुस्लिम लीग" की दोस्ती जिम्मेदार थी.

बीजेपी, झामुमो और कांग्रेस नेता के बयान (ETV Bharat)

'इतिहास से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता'

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा भारत के विभाजन से जुड़े नए मॉड्यूल में देशबक बंटवारे के लिए जिन्ना, लार्ड माउन्टबेटन के साथ साथ कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है. झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने NCERT की पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब तक कांग्रेस ने देश के बंटवारे से जुड़ी गलत जानकारियां पढ़ाई गयी. जबकि हकीकत यह है कि देश के बंटवारे के लिए जितना जिम्मेदार जिन्ना और लार्ड माउन्टबेटन थे, उतना ही जिम्मेदार कांग्रेस भी थी. अब इतिहास के उस भूल को सुधारने का काम किया जा रहा है.

'NCERT जैसी शैक्षणिक संस्था भी तानाशाह से प्रभावित'

देश के बंटवारे के लिए NCERT के नए शैक्षणिक मॉड्यूल में कांग्रेस को भी जिम्मेदार बताने पर झामुमो ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा सब जानते हैं कि हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच कितनी दोस्ती थी, दोनों ने साथ मिलकर सरकार भी बनाई थी. इन दोनों संगठनों ने दोनों समुदाय के बीच इतना जहर फैला दिया था कि परिस्थितियां बंटवारे की बन गयी. आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अंगूठा तक नहीं कटवाया वही लोग आज इतिहास में छेड़छाड़ करने में लगे है लेकिन यह वक्त भी गुजर जाएगा.

'गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं'

NCERT के नए शैक्षणिक मॉड्यूल में देश के बंटवारे के लिए जिन्ना, लार्ड माउन्टबेटन के साथ साथ कांग्रेस को जिम्मेदार बताने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उस समय क्या परिस्थितियां थीं, वह उस समय के महापुरुष ही बता सकते हैं. लेकिन उनका मानना है कि अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है. हमें भविष्य को लेकर सोचना चाहिए कि कैसे हम एक सशक्त और मजबूत लोकतांत्रिक गणराज्य बना सके.

इसे भी पढ़ें- 'भारत के विभाजन के लिए जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन जिम्मेदार', NCERT ने तैयार किया नया मॉड्यूल

इसे भी पढ़ें- स्कूलों में पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर, कक्षा 3 से 12 तक के लिए विशेष मॉड्यूल विकसित कर रहा NCERT: सूत्र

इसे भी पढ़ें- बाबर 'निर्मम', अकबर 'क्रूर पर सहिष्णु' और औरंगजेब 'सैन्य शासक' था, एनसीईआरटी की नई किताब में जोड़े गए नए अंश

For All Latest Updates

TAGGED:

CONTROVERSY OVER NCERT MODULENATIONAL EDUCATION POLICYNATIONAL CURRICULUM FRAMEWORKनए शैक्षणिक मॉड्यूल पर राजनीतिNCERT MODULE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.