जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से दिया इस्तीफा, मानसून सत्र से पहले केजरीवाल और संजय सिंह ने की थी मुलाकात - JAGDEEP DHANKHAR RESIGNATION

जगदीप धनखड़ और केजरीवाल की मुलाकात ( Tweeter )

By ETV Bharat Delhi Team Published : July 22, 2025 at 12:34 AM IST | Updated : July 22, 2025 at 1:01 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों को हवाला देते हुए सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू है और संविधान के अनुच्छेद 67 (A) के अनुसार दिया गया है. संसद के मानसून सत्र के बीच धनखड़ ने अपने इस्तीफे की घोषणा की. राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने सोमवार को संसद का सत्र शुरू होने के बाद कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता की और चुपचाप सदन से चले गए थे. वहीं, रविवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने संसद के मानसून सत्र से एक दिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनके आवास पर मुलाकात की. अरविंद केजरीवाल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा था कि उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए उनसे मुलाकात की. मैं ईश्वर से उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं. उपराष्ट्रपति कार्यालय ने भी इस मुलाकात की पुष्टि की थी.

