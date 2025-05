ETV Bharat / state

कांग्रेस के कमीशनखोरी के आरोप पर भाजपा का तीखा जवाब, 'कांग्रेस करती थी सरकारी जमीन बेचने का काम' - ALLEGATIONS OF BRIBERY

Published : May 29, 2025

कवर्धा: कांग्रेस के नगरीय प्रशासन पर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी के आरोप पर नगर पालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश चन्द्रवंशी ने जवाब दिया है और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है. चन्द्रवंशी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में कांग्रेसी जैसे सरकारी जमीन को अपने ही पार्टी के लोगों को 152 परसेंट में रजिस्ट्री करा दिया करते थे, ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होता. कमीशनखोरी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार: चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने कहा कि 'हम सरकारी और प्रमुख स्थान को संरक्षित करने और सहजने का काम कर रहे हैं. रही बात बिना टेंडर के कार्य की तो उसे अतिक्रमण से बचाने के लिए प्रयास किया गया है. नगर पालिका में सारे काम नियम कायदे से किए जाते हैं. निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर डिप्टी सीएम का सख्त निर्देश है कि गुणवत्ताहीन कार्य करने वाले ठेकेदारों को तत्काल कार्य से हटा कर ब्लैक लिस्ट किया जाए और दंडित किया जाएगा.'

