ओबीसी आरक्षण पर सियासी संग्राम जारी, जीतू पटवारी ने सरकार पर लगाया यू-टर्न का आरोप

जीतू पटवारी ने कहा, 28 अगस्त को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सीएम ने ओबीसी छात्रों के लिए 13 फीसदी होल्ड पदों को बहाल करने का दिया था भरोसा.
भोपाल: मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी संग्राम जारी है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर मामले में यू-टर्न का आरोप लगाया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सर्वदलीय बैठक में किए गए वादे से मुकर गए हैं. पटवारी ने इसको लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ओबीसी छात्रों के साथा धोखा कर रही है.
सरकार की कोशिश सिर्फ स्पेशल जज नियुक्ति की
जीतू पटवारी ने अपने पत्र में लिखा है कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आपकी सरकार द्वारा अपनाए गए रुख से मुझे और प्रदेश के ओबीसी समुदाय को निराशा हुई है. 28 अगस्त को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में आपने ओबीसी छात्रों के लिए 13 फीसदी होल्ड पदों को बहाल करने का भरोसा दिया था. बैठक में कांग्रेस सहित सभी दलों ने सहमति जताई थी और खाली पदों पर तुरंत बहाली का आग्रह किया था. लेकिन दिल्ली में एडवोकेट जनरल के साथ हुई बैठक का नतीजा बिलकुल विपरीत रहा.
ओबीसी छात्रों और उनके वकीलों की मौजूदगी में आपके एडवोकेट जनरल ने इसे बहाल करने की बात से सीधे तौर से इंकार कर दिया. उनका पूरा जोर सिर्फ ओबीसी आरक्षण के लिए एक स्पेशल एडवोकेट नियुक्त करने पर था, इससे साफ पता चलता है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है.
सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर को होनी है अंतिम सुनवाई
ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर से अंतिम सुनवाई होनी है. 23 सितंबर से लगातार सुनवाई चलेगी. सुनवाई के पहले मुख्यमंत्री ने 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक के बाद मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली में एमपी शासन के अधिवक्ताओं और ओबीसी महासभा के अधिवक्ताओं की संयुक्त बैठक बुलाई थी. बैठक में ओबीसी महासभा के अधिवक्ताओं की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त सीनियर एडवोकेट के अलावा अन्य सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति के लिए दो नामों का पैनल दो दिन में देने पर सहमति दी गई है.