ओबीसी आरक्षण पर सियासी संग्राम जारी, जीतू पटवारी ने सरकार पर लगाया यू-टर्न का आरोप

भोपाल: मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी संग्राम जारी है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर मामले में यू-टर्न का आरोप लगाया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सर्वदलीय बैठक में किए गए वादे से मुकर गए हैं. पटवारी ने इसको लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ओबीसी छात्रों के साथा धोखा कर रही है.

सरकार की कोशिश सिर्फ स्पेशल जज नियुक्ति की

जीतू पटवारी ने अपने पत्र में लिखा है कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आपकी सरकार द्वारा अपनाए गए रुख से मुझे और प्रदेश के ओबीसी समुदाय को निराशा हुई है. 28 अगस्त को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में आपने ओबीसी छात्रों के लिए 13 फीसदी होल्ड पदों को बहाल करने का भरोसा दिया था. बैठक में कांग्रेस सहित सभी दलों ने सहमति जताई थी और खाली पदों पर तुरंत बहाली का आग्रह किया था. लेकिन दिल्ली में एडवोकेट जनरल के साथ हुई बैठक का नतीजा बिलकुल विपरीत रहा.