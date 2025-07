ETV Bharat / state

बुलंदशहर में पुलिसकर्मियों ने की महिला एसएचओ से बदसलूकी, गाड़ी से कुचलने की कोशिश, दोनों लाइन हाजिर - MISBEHAVE WITH FEMALE SHO IN UP

महिला एसएचओ से सिपाहियों ने बदसलूकी की ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 6, 2025 at 10:55 PM IST 3 Min Read

बुलंदशहर: बुलंदशहर में शनिवार को दो कॉन्स्टेबल ने महिला एसएचओ से बदसलूकी की. साथ ही उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की. महिला एसएचओ की तबीयत खराब थी. वह सिविल ड्रेस में डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए गई थीं. तभी कॉन्स्टेबल ने उनकी गाड़ी के आगे पुलिस की गाड़ी लगा दी. जब महिला एसएचओ ने उनसे गाड़ी हटाने के लिए कहा, तो दोनों बदसलूकी करने लगे. जानकारी देते सीओ सिटी ऋजुल (Video Credit: ETV Bharat) महिला SHO से बोले- जाओ कप्तान को फोन करके बता दो: महिला ने दोनों कॉन्स्टेबल को बताया कि वह थाने की प्रभारी हैं. तब भी दोनों नहीं माने. दोनों ने कहा कि होगी थाना प्रभारी, जाओ कप्तान को फोन करके बता दो. एएसपी से शिकायत के बाद दोनों कॉन्स्टेबलों को लाइन हाजिर कर दिया गया.

एसएसपी ने दोनों के खिलाफ जांच के आदेश दिये हैं. घटना के समय दोनों शराब के नशे में थे. मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि हुई है. मामला शनिवार देर रात आवास विकास कॉलोनी के पास का है. महिला थाने की प्रभारी हैं. दोनों कॉन्स्टेबल का नाम अनुज चौधरी और रूधन खोखर है. महिला थाना प्रभारी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की: दोनों कोतवाली देहात की मंडी चौकी पर तैनात हैं. महिला SHO ने बताया कि उनकी तबीयत खराब है. वह शनिवार को डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए गई थी. साथ में उनका बेटा भी था. वह जब डॉक्टर को दिखाकर क्लिनिक से बाहर निकलीं, तो उनकी गाड़ी के आगे दो कॉन्स्टेबल गाड़ी लगाए खड़े थे. उन्होंने उनसे कहा कि गाड़ी हटा लीजिए, लेकिन वो लोग नहीं माने. उनको ही उल्टा सीधा बोलने लगे. जब उनको महिला SHO ने अपना परिचय दिया, तो उन्होंने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की. लोगों के रोकने पर वो दोनों रुके. दोनों सिपाहियों ने शराब पी रखी थी, जांच का आदेश: महिला SHO ने मौके से ही एएसपी ऋजुल कुमार को फोन कर वाकये के बारे में बताया. उन्होंने मौके पर कोतवाली नगर प्रभारी धर्मेंद्र राठौर को भेजा. वह दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गए. वहां दोनों के शराब पीने की बात सामने आई है. एसएसपी बोले कि जांच के बाद दोनों पर एक्शन लिया जाएगा. एसएसपी दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है. सिपाहियों ने महिला थाना प्रभारी से अभद्रता की है. इसके बाद दोनों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है. मामले की जांच एएसपी ऋजुल को दी गई है. जांच के बाद दोनों सिपाहियों पर एक्शन लिया जाएगा.



