पलवल में 3 बच्चों को कुचलने वाला पुलिसकर्मी गिरफ्तार, नशे में धुत होकर चला रहा था गाड़ी, 2 बच्चों की मौत

पलवल: पलवल जिले में एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला. यहां नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने सोमवार को स्कूल से लौट रहे 3 बच्चों को कुचल दिया. इनमें से 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. पुलिसकर्मी जब बच्चों को टक्कर मारकर भागने लगा तो आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी.

मौके पर तनाव का माहौल

हालांकि, पुलिस जब आरोपी को पकड़कर ले जाने लगी तो लोगों ने पुलिस की गाड़ी का भी पीछा किया, क्योंकि लोग चाहते थे कि आरोपी का मेडिकल उनके सामने ही हो. मौके पर फिलहाल तनाव का माहौल है. आसपास के थानों की पुलिस को तैनात किया गया है. दोनों बच्चों के शवों को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में रखवाया गया है. वहीं, घायल बच्चे को रोहतक PGI रेफर कर दिया गया है.

स्कूल से घर लौट रहे थे बच्चे

यह मामला पलवल जिले के हथीन खंड के गांव उटावड़ का है. मृतक बच्चों के पिता शाहबुद्दीन ने बताया कि उनका परिवार नूरिया मोहल्ले में रहता है. उनके 3 बच्चे उटावड़ के निजी स्कूल गरीबा पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करते थे. इनमें अयान (5), अहसान (7) और अरजान (9) शामिल थे. उन्होंने बताया कि आयान और अहसान पांचवीं कक्षा में पढ़ते थे. छुट्टी के बाद जब तीनों बच्चे स्कूल से घर जाने के लिए सड़क पर आए तो एक तेज रफ्तार कार ने तीनों को टक्कर मार दी. इसमें अयान और अहसान की मौत हो गई. जबकि, अरजान की हालत गंभीर है.