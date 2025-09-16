ETV Bharat / state

पलवल में 3 बच्चों को कुचलने वाला पुलिसकर्मी गिरफ्तार, नशे में धुत होकर चला रहा था गाड़ी, 2 बच्चों की मौत

पलवल में 3 बच्चों को कुचलने वाले पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है. हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई थी.

3 बच्चों को कुचलने वाला पुलिसकर्मी गिरफ्तार
3 बच्चों को कुचलने वाला पुलिसकर्मी गिरफ्तार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 16, 2025 at 7:20 PM IST

पलवल: पलवल जिले में एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला. यहां नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने सोमवार को स्कूल से लौट रहे 3 बच्चों को कुचल दिया. इनमें से 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. पुलिसकर्मी जब बच्चों को टक्कर मारकर भागने लगा तो आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी.

मौके पर तनाव का माहौल

हालांकि, पुलिस जब आरोपी को पकड़कर ले जाने लगी तो लोगों ने पुलिस की गाड़ी का भी पीछा किया, क्योंकि लोग चाहते थे कि आरोपी का मेडिकल उनके सामने ही हो. मौके पर फिलहाल तनाव का माहौल है. आसपास के थानों की पुलिस को तैनात किया गया है. दोनों बच्चों के शवों को नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में रखवाया गया है. वहीं, घायल बच्चे को रोहतक PGI रेफर कर दिया गया है.

3 बच्चों को कुचलने वाला पुलिसकर्मी गिरफ्तार (Etv Bharat)

स्कूल से घर लौट रहे थे बच्चे

यह मामला पलवल जिले के हथीन खंड के गांव उटावड़ का है. मृतक बच्चों के पिता शाहबुद्दीन ने बताया कि उनका परिवार नूरिया मोहल्ले में रहता है. उनके 3 बच्चे उटावड़ के निजी स्कूल गरीबा पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करते थे. इनमें अयान (5), अहसान (7) और अरजान (9) शामिल थे. उन्होंने बताया कि आयान और अहसान पांचवीं कक्षा में पढ़ते थे. छुट्टी के बाद जब तीनों बच्चे स्कूल से घर जाने के लिए सड़क पर आए तो एक तेज रफ्तार कार ने तीनों को टक्कर मार दी. इसमें अयान और अहसान की मौत हो गई. जबकि, अरजान की हालत गंभीर है.

हेड कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात है आरोपी

बच्चों के पिता का कहना है कि उनके बच्चों को नरेश कुमार नामक शख्स ने टक्कर मारी है. वह हरियाणा पुलिस में बतौर हेड कॉन्स्टेबल तैनात है. वह नशे में था और नई गाड़ी में सवार था. टक्कर मारने के बाद वह रुका नहीं, बल्कि मौके से गाड़ी लेकर भागने लगा. इसके बाद लोगों ने उसकी गाड़ी का पीछा किया और करीब 500 मीटर आगे जाकर उसे रोक लिया.

वर्दी की धौंस दिखा रहा था आरोपी पुलिसकर्मी

शाहबुद्दीन ने कहा कि आरोपी पुलिसकर्मी लोगों से झगड़ा कर रहा था. वह मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसने तीन बच्चों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया. वह अकड़ रहा था और लोगों को पुलिस की वर्दी की धौंस दिखा रहा था. इसके बाद लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी. कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई.

आरोपी को कोर्ट में किया गया पेश

हथीन डीएसपी महेंद्र वर्मा का कहना है कि आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया है. उसका मेडिकल कराया गया है. आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है. इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा.

