फर्रुखाबाद में हादसा: बाइक सवार सिपाही को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने मारी टक्कर, मौत

फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिले में गुरुवार को सड़क हादसा हो गया. इटावा बरेली नेशनल हाईवे पर एक बाइक सवार पुलिसकर्मी को ट्रैक्टर ट्राली ने टक्कर मार दी. इस हादसे में सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद ग्रामीणों और चालकों की भीड़ जमा हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस को मृतक सिपाही के बैग से परिचय पत्र मिला. इससे उसकी पहचान हुई. फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चालक की तलाश में जुट गई है.



मौके पर ही मौत: राजेपुर थाना प्रभारी सुदेश विश्वकर्मा ने बताया कि गुरुवार की सुबह थाना राजेपुर क्षेत्र के इटावा बरेली नेशनल हाईवे के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक सवार सिपाही को टक्कर मार दी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद चालक मौके पर ट्राली को छोड़कर फरार हो गया. चालक को पकड़ने के लिए टीम लगाई गई है.



मृतक हरदोई के थाना हरपालपुर में तैनात था: थाना प्रभारी राजेपुर सुदेश विश्वकर्मा ने बताया कि मृतक सिपाही अजय कुमार पुत्र तिलक सिंह निवासी नगला धकऊ थाना उसाहार जनपद इटावा 2020 में पुलिस विभाग में भर्ती हुआ था. मृतक हरदोई के थाना हरपालपुर में तैनात था. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया है. अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

