बूंदी: पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही ने बुधवार को आत्महत्या का प्रयास किया. उसे अचेत अवस्था जिला अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों के समय पर इलाज करने से उसकी जान बच पाई. कोतवाली थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि सिपाही शिवराम मीणा बुधवार सुबह अपने सरकारी क्वार्टर में थे. इस दौरान उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया.

उन्होंने बताया कि कुछ देर में ही उनकी तबियत बिगड़ने लगी. वे अचेत होकर गिर पड़े. साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया. यहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखते हुए उपचार शुरू कर दिया. थोड़ी देर बाद उनकी तबियत में सुधार हो गया. थानाधिकारी ने बताया कि उन्हें अस्पताल से सूचना मिली थी. उसके बाद अस्पताल पहुंचे और पर्चा बयान लिया. फिलहाल सिपाही की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

एसपी व एएसपी पहुंचे अस्पताल: घटना की खबर मिलते ही एसपी राजेंद्र कुमार मीणा, एएसपी उमा शर्मा, डीएसपी अरुण मिश्रा और कोतवाली थाना प्रभारी भंवर सिंह खुद अस्पताल पहुंचे. उन्होंने सिपाही के स्वास्थ्य की जानकारी ली. शुरुआती बातचीत में पता लगा कि वे डिप्रेशन में थे. पुलिस का कहना है कि वास्तविक कारण का पता जांच के बाद ही लग सकेगा. घटना के बाद से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. सिपाही शिवराम पहले देई थाने में थे. उनके अनुरोध पर ही उन्हें पुलिस लाइन में लगाया गया था. मामले की जांच जारी है.