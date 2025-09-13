नक्सलियों के घर ढोल-नगाड़ा लेकर जाएगी पुलिस! जानें, क्या है रणनीति

नक्सलियों के घर ढोल-नगाड़ा लेकर जाएगी पुलिस! जानें, क्या है रणनीति
पलामू जोन में बड़े नक्सल कमांडर्स को पुलिस ने टारगेट किया है. पुलिस उनके खिलाफ अनोखा ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है.
Published : September 13, 2025 at 5:26 PM IST
पलामूः नक्सली कमांडर हीरो नहीं है बल्कि समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं. नक्सलियों के कारण इलाके का विकास नहीं हो रहा है. पुलिस समय-समय पर नक्सली कमांडर्स के घर ढोल-नगाड़ा को लेकर जाएगी और आम लोगों को बताएगी कि नक्सली कमांडर समाज के बड़े दुश्मन हैं.
पलामू जोन में पुलिस ने 10 अधिक बड़े नक्सल कमांडर्स को टारगेट किया है जिनके घर पुलिस जाएगी. पुलिस ने भाजपा माओवादी के रीजनल कमांडर नितेश यादव, रविंद्र गंजू, जोनल कमांडर मृत्युंजय भुइयां, मनोहर गंझू, संजय गोदराम, ठेगन मियां, टीएसपीसी के शशिकांत गंझू, मुखदेव यादव, नगीना समेत कई को टारगेट पर लिया गया है.
इन नक्सलियों के जगह-जगह बैनर और पोस्टर भी लगाए गए हैं. लातेहार के सदर थाना क्षेत्र में जेजेएमपी के कमांडर शिव सिंह और रामदेव लोहरा के घर पुलिस ढोल-नगाड़ा के साथ गई थी और लोगों के बताया है कि यह समाज के बड़े दुश्मन हैं.
नक्सली कमांडर्स के घर पुलिस ढोल-नगाड़ों के साथ जाएगी और समाज को बताएगी कि नक्सली कमांडर कितने बड़े दुश्मन हैं. नक्सलियों से लगातार अपील भी की जा रही है कि वह मुख्य धारा में शामिल होकर योजना नई दिशा का लाभ उठाएं, सरेंडर करने का उनके पास मौका भी है पुलिस अभियान भी चल रही है. नक्सलियों के कमांडरों के खिलाफ कई स्तर पर कार्रवाई भी जारी है. उनकी संपत्ति जांच का भी आकलन किया जा रहा है. परिजनों से भी बातचीत की जा रही है ढोल-नगाड़ा के साथ जाने के बाद इलाके के लोगों को भी यह जानकारी मिलेगी कि उनके गांव या मोहल्ले में कौन रह रहे है और समाज को नुकसान पहुंचाने कमांडर्स की क्या भूमिका है. -सुनील भास्कर, आईजी, पलामू.
पलामू गढ़वा एवं लातेहार एसपी को किया गया है टास्किंग
नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पलामू, गढ़वा और लातेहार एसपी को टास्किंग भी किया गया है. नक्सलियों के खिलाफ यह भी निर्णय लिया गया कि ढोल-नगाड़ों के साथ पुलिस जाएगी और उनके कारनामों को उजागर करेगी. इस अभियान के लिए पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर ने सभी को निर्देश भी दिया है. आमतौर पर यह चलन में है कि अपराधियों के खिलाफ वारंट र कुर्की के निष्पादन में ढोल-नगाड़ों का इस्तेमाल होता है.
