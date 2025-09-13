ETV Bharat / state

नक्सलियों के घर ढोल-नगाड़ा लेकर जाएगी पुलिस! जानें, क्या है रणनीति

पलामूः नक्सली कमांडर हीरो नहीं है बल्कि समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं. नक्सलियों के कारण इलाके का विकास नहीं हो रहा है. पुलिस समय-समय पर नक्सली कमांडर्स के घर ढोल-नगाड़ा को लेकर जाएगी और आम लोगों को बताएगी कि नक्सली कमांडर समाज के बड़े दुश्मन हैं.

पलामू जोन में पुलिस ने 10 अधिक बड़े नक्सल कमांडर्स को टारगेट किया है जिनके घर पुलिस जाएगी. पुलिस ने भाजपा माओवादी के रीजनल कमांडर नितेश यादव, रविंद्र गंजू, जोनल कमांडर मृत्युंजय भुइयां, मनोहर गंझू, संजय गोदराम, ठेगन मियां, टीएसपीसी के शशिकांत गंझू, मुखदेव यादव, नगीना समेत कई को टारगेट पर लिया गया है.

इन नक्सलियों के जगह-जगह बैनर और पोस्टर भी लगाए गए हैं. लातेहार के सदर थाना क्षेत्र में जेजेएमपी के कमांडर शिव सिंह और रामदेव लोहरा के घर पुलिस ढोल-नगाड़ा के साथ गई थी और लोगों के बताया है कि यह समाज के बड़े दुश्मन हैं.