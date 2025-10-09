ETV Bharat / state

राजधानी में बिना इजाजत उड़ाया ड्रोन तो पुलिस लेगी एक्शन, उड़ाने से पहले जान लें ये नियम

Published : October 9, 2025

जयपुर : राजधानी जयपुर में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर पुलिस शिकंजा कसेगी. सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद जयपुर के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर डॉ. रामेश्वर सिंह ने जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है. जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों में ड्रोन के संचालन और उपयोग को नियंत्रित करने की कवायद की गई है. उन्होंने बताया कि विभिन्न कार्यक्रमों में ड्रोन के उपयोग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसके चलते कई अवांछनीय घटनाएं भी सामने आई हैं. इसके साथ ही विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की ओर से भी समय-समय पर ड्रोन का उपयोग कर अवांछनीय घटनाओं को अंजाम देने के संबंध में अलर्ट किया जाता है. पांच श्रेणियों के होते हैं ड्रोन : उन्होंने बताया कि डीजीसीए के मैन्युअल और विमानन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ड्रोन को पांच श्रेणियों में बांटा गया है. नैनो ड्रोन 250 ग्राम या इससे कम वजन के होते हैं. माइक्रो नैनो ड्रोन 250 ग्राम से दो किलो वजन के होते हैं. दो किलो से 25 किलो वजनी ड्रोन स्मॉल श्रेणी में आते हैं. वहीं, 25 किलो से 150 किलो के ड्रोन मध्यम श्रेणी में और 150 किलो से अधिक वजन के ड्रोन लार्ज श्रेणी में आते हैं. इसे भी पढ़ें: जयपुर पुलिस का 'साइबर शील्ड' ऑपरेशन: 19 ठग गिरफ्तार, तीन आरोपी महाराष्ट्र से खरीदते थे खाता डीजीसीए देता है अनुमति : उन्होंने बताया कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज श्रेणी के ड्रोन को उड़ाने के लिए डीजीसीए की वेबसाइट पर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है. इसके लिए डीजीसीए से यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और अननेम्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट लेने के साथ ही उड़ान भरने से पहले भारत सरकार के गृह मंत्रालय से अनुमति लेना भी जरूरी होता है.