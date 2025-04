ETV Bharat / state

आईजी सुनील भास्कर ( Etv Bharat )

पलामू: पलामू, गढ़वा और लातेहार के सभी थानों को दो-दो ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध करवाया जाएगा. इसके साथ ही स्पीड गन भी दी जाएगी. नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस कई बिंदुओं पर काम कर रही है. अब पुलिस नशा कर और हाई स्पीड में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है. बैठक में आईजी सुनील भास्कर ने पलामू, गढ़वा और लातेहार के पुलिस अधिकारियों को सड़क हादसे रोकने के लिए कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिया हैं. आईजी सुनील भास्कर ने सभी थानों को 2-2 ब्रेथ एनालाइजर और स्पीड गन उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं. वाहन चेकिंग में शामिल पुलिस अधिकारियों को आम लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने की भी अपील की गई है. आईजी सुनील भास्कर (Etv bharat) हिट एंड रन केस में जल्द मुआवजा देने पर जोर

