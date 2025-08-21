रांचीः कुख्यात अपराधी अमन साहू के मारे जाने के बाद भी उसके गैंग को जिंदा रखने की कोशिश जारी है. राहुल सिंह और सरकार जैसे अपराधी भी उम्दा हथियारों के बल पर और नए गुर्गों को बहाल कर खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे है. अब ऐसे तमाम गैंग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की प्लानिंग की गई है. सबसे ज्यादा इन गैंग्स के हथियार नेटवर्क को ध्वस्त करने को लेकर प्लानिंग की गई है.

दर्जन भर गिरफ्तार लेकिन फिर भी वारदात को दे रहे अंजाम

पिछले एक महीने के दौरान झारखंड के पलामू, लातेहार और रामगढ़ जिला से केवल राहुल सिंह गिरोह के एक दर्जन से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है. लेकिन इन सबके बावजूद गिरोह का आतंक खत्म नहीं हो रहा है. किसी न किसी जिले में राहुल गैंग के गुर्गे रंगदारी के लिए फायरिंग कर दे रहे हैं.

जानकारी देते डीजीपी (ETV Bharat)

पुलिस ने जब मामले की गहराई से जांच की तब यह सामने आया की राहुल सिंह जैसे गिरोह नए लड़कों का प्रयोग कर रहे हैं. हाल के दिनों में राहुल सिंह गिरोह से जुड़े कुछ ऐसे अपराधी भी गिरफ्तार किए गए हैं जो दूसरे शहरों में बिजली मिस्त्री या फिर कुछ और काम किया करते थे. ऐसे युवकों को पैसे का लालच देकर कुछ संगठित आपराधिक गिरोह अपराध की वारदातों को अंजाम दिलवा रहे हैं. चूंकि ऐसे अपराधियों का कोई क्रिमिनल रिकार्ड नहीं होता है तो ये आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं.

दूसरा हथियार का नेटवर्क काफी सशक्त

वहीं राहुल सिंह और आजाद सरकार जैसे क्रिमिनल्स के पास अभी भी उम्दा हथियार मौजूद हैं. झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता के अनुसार रांची में कोयला कारोबारी बिपिन मिश्रा पर हुई फायरिंग में बेहद उम्दा किस्म के हथियारों का प्रयोग किया गया था. डीजीपी के अनुसार इस हथियार नेटवर्क को पूरी तरह से नेस्तानाबूद करना बेहद जरूरी है. डीजीपी ने बताया कि हमने दर्जन भर गिरफ्तारियां की है लेकिन अब हमें नए रिक्रूट और हथियार के नेटवर्क पर अंकुश लगाना है.

अमन साहू का था बड़ा नेटवर्क, उसी नेटवर्क का प्रयोग

बता दें कि पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अमन साहू का झारखंड में दो अलग अलग उग्रवादी समूहों के साथ भी रिश्ते थे. एटीएस ने जांच में पाया था कि पीएलएफआई और टीपीसी के उग्रवादियों के साथ अमन साहू ने बेहतर संबंध रखे थे. चतरा, लातेहार के कोयला खनन क्षेत्र में टीपीसी के तंत्र में अमन साहू की पैठ काफी मजबूत थी. बीते चार साल से जेल में रहने के बाजवूद अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गिरोहों के बीच भी नेक्सस स्थापित किया था. अमन का संपर्क बिहार, राजस्थान, पंजाब, यूपी, हरियाणा और नेपाल के बड़े आपराधिक गिरोहों के साथ भी था. यही वजह है कि उसके गैंग के अपराधी अभी-भी उसी नेटवर्क का प्रयोग कर रहे हैं.

नारायण थापा के जरिए ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हथियार की खरीद

गिरोह के संचालक के लिए अमन साहू ने नेपाल के रहने वाले नारायण थापा के जरिए ही विदेशी हथियारों की खरीद तक की थी. एटीएस ने अमन साहू और उसके गिरोह के सदस्यों की भूमिका की जांच में पाया था कि गिरोह ने एके 47, कार्बाइन, पिस्टल, कारतूस, विस्फोटकों की खरीद की थी. गिरोह के निशाने पर कोल इंडिया, एनटीपीसी और एलएनटी जैसी कंपनियां भी थीं केंद्र व राज्य सरकार की विकास योजनाओं, रेलवे, रोड निर्माण, कोयला खान में लगी कंपनियों से रंगदारी की वसूली की योजना गिरोह के द्वारा बनायी जाती रही थी.

अमन साहू का खौफ इतना था कि उसके डर से कारोबारी, कोयला ट्रांसपोर्टर पुलिस को शिकायत तक नहीं करते थे. अमन साहू तो मारा गया लेकिन अब राहुल दुबे, राहुल सिंह और आजाद सरकार जैसे उसके साथी अभी भी हथियार नेटवर्क से जुड़ कर उम्दा हथियार अपने तक ला रहे हैं.

सोशल मीडिया पर करते हैं हथियारों का प्रदर्शन

अमन के मारे जाने के बाद गैंग के द्वारा यह ऐलान किया गया था कि अब गिरोह की कमान राहुल सिंह संभालेगा. राहुल सिंह भी एक खतरनाक अपराधी है और इन दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से खतरनाक हथियारों की नुमाइश कर रहा है और हम जल्द लौटेंगे जैसे बाते भी लिख रहा है. हाल के दिनों में कुछ कोयला साइडिंग पर फायरिंग कर उसकी जिम्मेदारी भी राहुल के द्वारा लिया गया था.

इसे भी पढ़ें- पलामू में आर्म्स सप्लायर समेत चार गिरफ्तार, नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन साइट पर हमले की थी योजना

इसे भी पढ़ें- लातेहार में राहुल दुबे गैंग के 7 अपराधी गिरफ्तार, स्वतंत्रता दिवस पर दहशत फैलाने का था प्लान

इसे भी पढे़ं- कुख्यात राहुल सिंह गिरोह के 6 अपराधी गिरफ्तार, बड़ी घटना को अंजाम देने की थी प्लानिंग