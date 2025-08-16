ETV Bharat / state

मॉल की छत पर स्टंटबाजी, पुलिस ने लिया एक्शन, सीज किए वाहन, काटा तगड़ा चालान - STUNT ON ROOF OF MALL

देहरादून में मॉल की छत पर स्टंट करने पर पुलिस ने युवकों के चालानी कार्रवाई की.

stunt on roof of mall
मॉल की छत पर स्टंटबाजी (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 16, 2025 at 6:58 PM IST

2 Min Read

देहरादून: थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत जोगीवाला के पास मॉल ऑफ देहरादून की छत पर स्टंटबाजी का सामने आया. पुलिस ने बाइक और कार से स्टंट कर रहे पांच युवकों को हिरासत में लेकर चालानी कार्रवाई की है. साथ ही एक कार और एक बाइक सीज की है. पुलिस द्वारा मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

जानकारी के अनुसार 15 अगस्त की शाम को थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस को सूचना मिली कि मॉल ऑफ देहरादून की छत पर कुछ युवक रैली कार और रेसर बाइक के माध्यम से स्टंट कर रहे हैं. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. मौके पर पहुंचने पर पता चला कि दो बाइक सवार जोर-जोर से एक्सीलेटर देकर गाड़ी से धुंआ निकाल रहे थे और शोरगुल कर रहे थे. हालांकि, दोनों बाइक सवार पुलिस के पहुंचने से पहले ही मौके से जा जा चुके थे.

मॉल की छत पर स्टंटबाजी पड़ी भारी (VIDEO-ETV Bharat)

मॉल ऑफ देहरादून के प्रबंधन स्टाफ से पूछताछ करने पर पता चला कि छत का उपयोग केवल पार्किंग के लिए दिया गया था. रैली कार ग्रुप का आमा कैफे में लंच का कार्यक्रम था. जिसके बाद आयोजकों के 10 व्यक्तियों के चालान, धारा 81 पुलिस एक्ट के अंतर्गत किए गए. मॉल ऑफ देहरादून प्रबंधन के 5 चालान, धारा 83 पुलिस एक्ट के अंतर्गत किए गए. न्यूसेंस पैदा करने वाले बाइक और कार को नियमानुसार मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत सीज किया गया. साथ ही, मॉल प्रबंधन को सख्त चेतावनी दी गई कि बिना अनुमति के इस प्रकार के आयोजन भविष्य में न किए जाएं. कुल मिलाकर 15 लोगों के चालान किया गया है.

थाना नेहरू कॉलोनी प्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि जांच में यह भी पाया गया कि आयोजन 'इन ड्राइव मोटर' नामक ग्रुप द्वारा किया गया था. मॉल प्रबंधन को केवल इतना बताया गया था कि वे आमा कैफे में लंच करेंगे और नियत पार्किंग (छत पार्किंग) में गाड़ियां खड़ी करेंगे. लेकिन इनमें से दो शरारती तत्व एक बाइक और एक कार सवार द्वारा बर्न आउट किया गया. जिससे ध्वनि प्रदूषण एवं जन असुविधा हुई.

