रांची: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आसामाजिक तत्व हो या नक्सली संगठन किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न ना कर कर सके. इसके लिए झारखंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है. पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों में हर तरह की सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है.

अलर्ट पर झारखंड पुलिस

झारखंड में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी अंतिम चरण में है. 15 अगस्त को लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए लोग बेहद उत्साहित है. वहीं दूसरी तरफ पुलिस पूरी तरह से स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट है. खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष नजर रखी जा रही है.

जानकारी देते आईजी अभियान डॉ. माइकल राज (Etv Bharat)

नक्सलियों की काला झंडा फहराने की कोशिश

हथियार के बल पर सत्ता हथियाने का ख्वाब देखने वाले नक्सली अक्सर 15 अगस्त के मौके पर काला झंडा फहराने से लेकर बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर दहशत फैलाने की साजिश करते हैं. इसे देखते हुए नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही. नक्सल प्रभावित जिलों के साथ-साथ सामान्य जिलों में भी पुलिस को लगातार गश्त करने की हिदायत दी गई है.

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में नक्सलियों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखने को कहा गया है. नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों पर विशेष नजर रखने की हिदायत दी गई है. भाकपा माओवादी हर साल 15 अगस्त के मौके पर अपने प्रभाव वाले इलाके में काला झंडा फहराने की कोशिश करते हैं.

दुमका और रांची में भी सुरक्षा कड़े इंतजाम

वैसे तो पूरे झारखंड में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. लेकिन रांची और दुमका में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन विशेष होता है. राजधानी रांची में इस साल राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे. इससे पूर्व 15 अगस्त के दिन रांची में मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन किया करते थे. लेकिन सीएम हेमंत के पिता और दिशोम गुरू सह पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन की वजह से हेमंत सोरेन रीति रिवाज के अनुसार अपने बेटे होने का फर्ज निभा रहे हैं. यही वजह है की इस साल रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे. इस बीच राजधानी और उप राजधानी दोनों जगह सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक की भी विशेष व्यवस्था की जा रही है.

हर जिले को अलर्ट किया गया है. नक्सलियों के खिलाफ हमारा अभियान पूर्व से ही काफी तेज गति से चल रहा है. हर नक्सल प्रभाव क्षेत्र में सुरक्षा बलों का मूवमेंट लगातार जारी है. हालांकि 15 अगस्त को लेकर पुलिस मुख्यालय के तरफ से विशेष अलर्ट जारी किया गया है. -डॉ. माइकल राज, आईजी अभियान.

200 जवानों के जिम्मे मोरहाबादी मैदान की सुरक्षा

राजधानी रांची में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होना है. स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर 15 अगस्त को मोरहाबादी मैदान 200 पुलिस बल के हवाले होगा.

रात से शुरू होगा सघन चेकिंग अभियान

स्वतंत्रता दिवस को लेकर 14 अगस्त की शाम से ही पूरे जिले में पीसीआर, पेट्रोलिंग पार्टी समेत थाना गश्ती को लगातार सड़कों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है. एसएसपी चंदन सिन्हा स्वयं पूरी सुरक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. सुरक्षा को लेकर एसएसपी ने डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारी को कई दिशा-निर्देश भी दिए हैं. वही रांची एसएसपी ने यह भी आदेश दिया है कि शहर के होटलों पर विशेष नजर रखी जाए, विशेषकर रेलवे स्टेशन के आसपास के होटलों की तलाशी जरूर ली जाए.

साल 2023 में नक्सलियों ने किया था हमला

दरअसल, साल 2023 में नक्सलियों ने 14 अगस्त की रात चाईबासा में घात लगाकर हमला कर एक सब इंस्पेक्टर सहित दो जवानों को मौत के घाट कर दिया था. नक्सलियों के हमले में झारखंड जगुआर के सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी और हवलदार गौतम शहीद हो गए थे. यही वजह है कि 15 अगस्त को नक्सल इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जाती रही है. अलर्ट में सुरक्षाबलों के मूवमेंट को लेकर भी सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है.

