रोहतास: शराबबंदी वाले बिहार में अवैध शराब की तस्करी जहां धड़ल्ले से जारी है, वहीं शराब माफियाओं के हौसले भी बुलंद हैं. एक बार फिर से शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला किया है. दरअसल सोमवार की रात पुलिस टीम अवैध शराब के खिलाफ छापा मारने पहुंची थी. घटना बिक्रमगंज इलाके के धारूपुर गांव की है.

पुलिस टीम पर हमला: अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम को घेर कर शराब माफियाओं ने मारपीट की. इतना ही नहीं पथराव भी किया गया. मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

शराब तस्करों का पुलिस पर हमला (ETV Bharat)

दारोगा का फूटा सिर: इस हमले में एक सब इंस्पेक्टर अजिताभ कुमार का सिर फट गया है. उन्हें इलाज के लिए बिक्रमगंज के एक निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल वह खतरे से बाहर हैं.

जान बचाकर भागी पुलिस: घटना के संबंध में बताया जाता है कि बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के धारूपुर में अवैध शराब की सूचना पर छापामारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया. शराब माफियाओं के हमले के बाद पुलिस टीम किसी तरह से जान बचाकर भागी.

चार तस्कर गिरफ्तार: बताया जाता है कि अजीत कुमार के नेतृत्व में उत्पाद विभाग की टीम धारूपुर में छापामारी करने गई थी. इस दौरान शराब भी बरामद हुआ, लेकिन इसी बीच शराब माफिया और अन्य लोगों ने अचानक एक्साइज विभाग की टीम पर हमला कर दिया. तस्कर मौके से जब्त की गई शराब भी लेकर भाग निकले. फिलहाल इस मामले में चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

"बीती रात अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी करने गई टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया. इस हमले में एक सब इंस्पेक्टर को सिर में चोटें लगी है, जिनका इलाज चल रहा है. दोषियों के विरुद्ध कांड दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी."- भिखारी कुमार, एक्साइज इंस्पेक्टर, उत्पाद विभाग, बिक्रमगंज

"उत्पाद विभाग की टीम पर हमले की सूचना मिली है. मामले में अभियान चला कर हमले के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं शराब भी जब्त किया गया है. अन्य के विरुद्ध छापेमारी जारी है. आगे की कार्रवाई की जा रही है."- संकेत कुमार, डीएसपी बिक्रमगंज

लाठी-डंडे से हमला: शराब माफियाओं ने लाठी- डंडे से पुलिस पर हमला किया और पथराव शुरू कर दिया. धारूपुर के वार्ड नंबर- 21 में यह वारदात हुई है. घटना के बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और अपराधियों की धर पकड़ में जुट गई है.

सवालों के घेरे में पुलिस टीम: विभाग के सूत्रों की मानें तो छह से सात की संख्या में छापेमारी करने गई टीम ने न ही विभाग को सूचना दी थी और न ही एक्साइज इंस्पेक्टर को ही जानकारी दी थी. विभाग को भी जानकारी तब मिली जब शराब माफियाओं ने टीम पर हमला कर दिया. इस टीम में सब इंस्पेक्टर अजीत कुमार, SI अजिताभ कुमार, मुकेश कुमार यादव एएसआई सहित सिर्फ चार सिपाही ले कर छापेमारी की गई. इस दौरान बड़ी वारदात हो गई.

कई बार हो चुके हैं हमले: बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन फिर भी शराब की तस्करी पर रोक नहीं लग सकी है. उत्पाद विभाग की टीम पर हमले की भी यह घटना कोई नई नहीं है. बिक्रमगंज सहित कई इलाके में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर बेलगाम माफियाओं ने कई बार हमला किया है, जिसमें टीम को जान बचाकर भागने पर मजबूर होना पड़ा है.

शराबबंदी को सफल बनाने के लिए अबतक कई पुलिसकर्मियों की जान भी जा चुकी है. यहां तक की वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे. पुलिसिया कार्रवाई के बावजूद शराब माफियाओं का मनोबल सातवें आसमान पर है और हमले थम नहीं रहे.

