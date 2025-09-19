ETV Bharat / state

बिहार में दो राज्यों की पुलिस पर जानलेवा हमला, दारोगा और जवानों की जमकर पिटाई.. तस्करों ने छीना सर्विस रिवॉल्वर

बगहा में बिहार और उत्तर प्रदेश पुलिस की पुलिस टीम पर हमला हुआ है. जिसमें दारोगा गंभीर रूप से घायल हैं. जानें पूरा मामला.

Police team attacked in Bagaha
बगहा में पुलिस पर हमला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 19, 2025 at 2:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बगहा: बिहार के बगहा जिले के धनहा थाना क्षेत्र के दहवा गांव से बड़ी खबर सामने आई है. देर रात पशु तस्करी के खिलाफ बिहार और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान तस्करों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में धनहा थाना के दारोगा प्रमोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उत्तर प्रदेश के पडरौना कोतवाली के एक दारोगा और दो सिपाही भी चोटिल हुए.

दारोगा से छीना सर्विस रिवॉल्वर: हमलावरों ने दारोगा प्रमोद कुमार का सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से फरार हो गए. उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दहवा गांव में बड़े पैमाने पर पशु तस्करी की जा रही है. इस जानकारी के आधार पर यूपी पुलिस ने बिहार के धनहा थाना पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त छापेमारी की योजना बनाई.

पुलिस टीम पर जानलेवा हमला (ETV Bharat)

तस्करों ने अचानक हमला बोला: छापेमारी का लक्ष्य तस्कर रुस्तम अंसारी के घर था, जहां से तस्करी की गतिविधियां संचालित हो रही थीं. पुलिस टीम ने देर रात रुस्तम के घर पर धावा बोला, लेकिन स्थिति उस समय बिगड़ गई जब तस्करों ने अचानक पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया.

पुलिस पर लाठी-डंडों से हमला: छापेमारी के दौरान रुस्तम अंसारी, उनके परिजनों और गुर्गों ने पुलिस टीम पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इस हिंसक झड़प में दारोगा प्रमोद कुमार के सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आईं, और उनके कान से खून बहने लगा. हमलावरों ने उनका सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल फोन छीन लिया. उत्तर प्रदेश पुलिस के एक दारोगा और दो सिपाहियों को भी चोटें आई है. घायल पुलिसकर्मियों का इलाज कराया जा रहा है.

घायल दारोगा की हालत गंभीर: दारोगा प्रमोद कुमार की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद दहवा सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों ने बताया कि उनके सिर और हाथ में गंभीर चोटें हैं, और उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है. अन्य घायल पुलिसकर्मियों का भी इलाज चल रहा है. इस घटना ने क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया है.

मुख्य आरोपी फरार: घटना के बाद धनहा थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार ने बताया कि देर रात छापेमारी कर करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं. मुख्य आरोपी रुस्तम अंसारी और उसके गुर्गे अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है. पुलिस ने हमलावरों द्वारा छीने गए रिवॉल्वर और मोबाइल की बरामदगी के लिए भी तलाश तेज कर दी है.

"घटना के बाद देर रात छापेमारी कर करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है. जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं. मुख्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है."-महेंद्र कुमार, थानाध्यक्ष, धनहा

पुलिस ने दिया सख्त कार्रवाई का आश्वासन: बगहा के पुलिस अधीक्षक सुशांत सरोज ने बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी, तभी तस्करों ने पुलिस पर हमला कर दिया. उन्होंने कहा कि घायल दारोगा की स्थिति की निगरानी की जा रही है, और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है. पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है.

"बिहार पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम पशु तस्करी के खिलाफ छापेमारी करने गए थे. इसी दौरान तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. जिसमें एक दारोगा घायल हो गये हैं. उनका रिवॉल्वर और मोबाइल हमलावर लेकर फरार हो गए हैं. पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है."-सुशांत सरोज, एसपी, बगहा

ये भी पढ़ें-

बिहार में शराबबंदी का हाल देखिए, तस्करों ने हमला कर फोड़ा दारोगा का सिर, जान बचाकर भागी पुलिस

बिहार में पुलिस टीम पर हमला, ASI का सिर फोड़ा

बिहार में पुलिस पर हमला, गांववालों ने घेरकर पीटा, फायरिंग की भी खबर

For All Latest Updates

TAGGED:

ANIMAL SMUGGLING IN BAGAHAUP POLICE IN BAGHABAGAHA POLICEबगहा में पुलिस पर हमलाPOLICE TEAM ATTACKED IN BAGAHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: अकेले ही 'बिहार अधिकार यात्रा' पर क्यों निकले तेजस्वी यादव, कांग्रेस के साथ गठबंधन में दरार?

'भूरा बाल' की गूंज ने तेजस्वी के A to Z फार्मूले को डगमगाया, बिहार में बदला सियासी मूड?

'तेजस्वी यादव ही बनेंगे CM' दीपांकर भट्टाचार्य का दावा-नीतीश का 20 साल का शासन होगा खत्म

Explainer: सीएम की कुर्सी मिली पर टिक नहीं पाए! 23 में सिर्फ 4 कौन हैं बिहार के 'फुल टर्म' मुख्यमंत्री?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.