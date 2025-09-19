ETV Bharat / state

बिहार में दो राज्यों की पुलिस पर जानलेवा हमला, दारोगा और जवानों की जमकर पिटाई.. तस्करों ने छीना सर्विस रिवॉल्वर

बगहा: बिहार के बगहा जिले के धनहा थाना क्षेत्र के दहवा गांव से बड़ी खबर सामने आई है. देर रात पशु तस्करी के खिलाफ बिहार और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान तस्करों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में धनहा थाना के दारोगा प्रमोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उत्तर प्रदेश के पडरौना कोतवाली के एक दारोगा और दो सिपाही भी चोटिल हुए.

दारोगा से छीना सर्विस रिवॉल्वर: हमलावरों ने दारोगा प्रमोद कुमार का सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से फरार हो गए. उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दहवा गांव में बड़े पैमाने पर पशु तस्करी की जा रही है. इस जानकारी के आधार पर यूपी पुलिस ने बिहार के धनहा थाना पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त छापेमारी की योजना बनाई.

पुलिस टीम पर जानलेवा हमला (ETV Bharat)

तस्करों ने अचानक हमला बोला: छापेमारी का लक्ष्य तस्कर रुस्तम अंसारी के घर था, जहां से तस्करी की गतिविधियां संचालित हो रही थीं. पुलिस टीम ने देर रात रुस्तम के घर पर धावा बोला, लेकिन स्थिति उस समय बिगड़ गई जब तस्करों ने अचानक पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया.

पुलिस पर लाठी-डंडों से हमला: छापेमारी के दौरान रुस्तम अंसारी, उनके परिजनों और गुर्गों ने पुलिस टीम पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इस हिंसक झड़प में दारोगा प्रमोद कुमार के सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आईं, और उनके कान से खून बहने लगा. हमलावरों ने उनका सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल फोन छीन लिया. उत्तर प्रदेश पुलिस के एक दारोगा और दो सिपाहियों को भी चोटें आई है. घायल पुलिसकर्मियों का इलाज कराया जा रहा है.

घायल दारोगा की हालत गंभीर: दारोगा प्रमोद कुमार की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद दहवा सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों ने बताया कि उनके सिर और हाथ में गंभीर चोटें हैं, और उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है. अन्य घायल पुलिसकर्मियों का भी इलाज चल रहा है. इस घटना ने क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया है.

मुख्य आरोपी फरार: घटना के बाद धनहा थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार ने बताया कि देर रात छापेमारी कर करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं. मुख्य आरोपी रुस्तम अंसारी और उसके गुर्गे अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है. पुलिस ने हमलावरों द्वारा छीने गए रिवॉल्वर और मोबाइल की बरामदगी के लिए भी तलाश तेज कर दी है.