किसानों का हरिद्वार से देहरादून कूच, बहादराबाद टोल प्लाजा पर पुलिस से नोक झोंक, भांजी लाठियां - FARMERS PROTEST IN HARIDWAR

हरिद्वार से देहरादून कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने बहादराबाद टोल प्लाजा पर रोका

Farmers protest in Haridwar
देहरादून कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने बहादराबाद टोल प्लाजा पर रोका (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 21, 2025 at 10:50 PM IST

हरिद्वार: स्मार्ट मीटर और बिजली की दरों की बढ़ोतरी के खिलाफ आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसानों ने प्रदर्शन किया. किसान हरिद्वार से देहरादून ऊर्जा भवन का घेराव करने जा रहे थे. लेकिन किसानों को बहादराबाद टोल प्लाजा पर रोके जाने पर हंगामा हो गया. किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ कर जाने का प्रयास किया. जिसपर पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसानों को खदेड़ दिया. गुस्साए किसान टोल प्लाजा पर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए. लाठीचार्ज में अनेक किसान और पुलिसकर्मी घायल हुए. जिनका उपचार जिला हॉस्पिटल में चल रहा है.

गुरूवार को स्मार्ट मीटर और बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन दल-बल के साथ देहरादून कूच कर रहा था. लेकिन पुलिस-प्रशासन ने बहादराबाद टोल प्लाजा पर बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोक दिया. जिसपर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ आगे जाने का प्रयास किया. इस दौरान मौके पर हंगामा हो गया और पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज करके उनको खदेड़ दिया.

भारतीय किसान यूनियन टिकैत के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी का कहना है कि आज धामी सरकार ने हमारे 35 किसान घायल कर दिए. किसान अपनी गन्ने की मांग, स्मार्ट मीटर को लेकर और किसानों को फ्री बिजली समेत अनेक मांगों को लेकर देहरादून में प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन बहादराबाद टोल प्लाजा पर किसानों को रोक लिया गया. उन पर लाठीचार्ज किया गया.

संजय चौधरी ने कहा कि गुस्साए किसानों ने टोल प्लाजा पर ही अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. देहरादून और डोईवाला में भी धरना चल रहे हैं. अभी किसान आरपार की लड़ाई लड़ेंगे. संजय चौधरी ने कहा कि, किसान अपनी मांगों को सरकार को बताना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन किसानों को रोक रहा है. जबकि पुलिस प्रशासन के पास किसानों को रोकने का कोई ऑर्डर नहीं है.

एसपी देहात शेखर सुयाल का कहना है कि किसानों की मांग काफी दिनों से चली आ रही है. किसान नेताओं को पहले ही अवगत करा दिया गया था कि उनको रोका जाएगा. किसानों से उनके देहरादून कूच को टालने के लिए भी कहा गया था. लेकिन किसान नहीं माने. लिहाजा पुलिस प्रशासन ने टोल प्लाजा पर किसानों को रोका. लेकिन कुछ किसानों से पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी की और जबरदस्ती कर आगे बढ़ने की कोशिश की. जिस पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा.

