नैनीताल नाबालिग दुष्कर्म के बाद पुलिस अलर्ट, बाहरियों के खिलाफ एक्शन, देहरादून में भी वेरिफेकेशन कार्रवाई - NAINITAL VERIFICATION DRIVE

नैनीताल में पुलिस चला रही सत्यापन अभियान ( फोटो- ETV Bharat )

May 12, 2025

नैनीताल/देहरादून: हाल ही में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की घटना के बाद नैनीताल में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है. इसी कड़ी में बाहरी लोगों और किरायेदारों के खिलाफ सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है. नैनीताल बढ़ती बाहरी लोगों की जनसंख्या और उनकी आवाजाही के बीच पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति बिना उचित दस्तावेजों एवं पहचान के न रहे. सत्यापन अभियान का मुख्य उद्देश्य आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की पहचान करना और उन्हें समय रहते कानून के शिकंजे में लाना है. वहीं, देहरादून में भी पुलिस ने बिना सत्यापन के रह रहे लोगों का चालान किया. नैनीताल में सत्यापन अभियान: नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद नारायण मीणा ने बताया कि हाल ही में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुई जघन्य घटना के बाद यह कदम उठाया गया है. नैनीताल में कई ऐसे इलाके हैं, जहां पर बाहरी लोग किराये पर रह रहे हैं, लेकिन उनके बारे में स्थानीय प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है. पुलिस ने ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया है, जहां पर बाहरी लोगों की संख्या ज्यादा है. खासकर टैक्सी स्टैंड, मजदूर कॉलोनी और झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र में पुलिस की टीमें घर-घर जाकर सत्यापन अभियान चला रही है. नैनीताल में बाहरी लोगों और किरायेदारों के खिलाफ सत्यापन अभियान (वीडियो- ETV Bharat) बिना सत्यापन के पाए गए कई लोग: ऐसे में कोई बिना वैध दस्तावेज के पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जा रही है. एसएसपी मीणा ने बताया कि अब तक चले अभियान में पुलिस ने करीब 500 घरों और कमरों का निरीक्षण किया है. इस दौरान कई लोग ऐसे पाए गए हैं, जिनका कोई पुलिस सत्यापन नहीं कराया गया था. इनमें से कुछ लोगों के पास वैध पहचान पत्र तक नहीं थे, जिनसे पूछताछ की जा रही है.

मकान मालिकों को सख्त हिदायत: एसएसपी मीणा ने कहा कि मकान मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने किरायेदारों का पूरा विवरण स्थानीय पुलिस थाने में जमा कराएं. यदि कोई मकान मालिक इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सत्यापन अभियान आगे भी जारी रहेगा और इसे पूरे जिले में फैलाया जाएगा. इसके अलावा स्थानीय प्रशासन भी झुग्गी क्षेत्रों में रहने वालों की पहचान और पंजीकरण के लिए एक अलग अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है. क्या बोले स्थानीय लोग? नैनीताल में नाबालिग के साथ हुई घटना के बाद अब स्थानीय लोगों ने पुलिस के इस अभियान की सराहना की है. स्थानीय निवासी त्रिभुवन ने कहा इस तरह के अभियान से हम लोगों को सुरक्षा का एहसास होता है, यह नियमित रूप से चलता रहे. नैनीताल जैसे पर्यटन और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध शहर में इस तरह की घटनाओं का दोहराव न हो, इसके लिए यह संयुक्त प्रयास एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. पुलिस का संदेश साफ है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. देहरादून में 60 संदिग्ध व्यक्तियों को थाने लाकर पूछताछ: भारत पाकिस्तान तनाव के बाद से ही देहरादून पुलिस अलर्ट मोड पर चल रही है. हालांकि, दोनों देशों में सीजफायर हो चुका है, लेकिन दून पुलिस अब भी अलर्ट मोड पर है. आज नगर और देहात क्षेत्र में सुबह से ही दून पुलिस का सत्यापन अभियान चलाया गया. जिसमें 1700 से ज्यादा बाहरी व्यक्तियों और किरायेदारों का पुलिस ने सत्यापन किया. देहरादून में सत्यापन अभियान (फोटो सोर्स- Police) इस दौरान किरायेदारों का सत्यापन न कराने पर 168 मकान मालिकों का पुलिस एक्ट में चालान किया गया. जबकि, 16 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया. साथ ही 60 संदिग्ध व्यक्तियों को थाने लाकर पूछताछ की कार्रवाई की गई. हालांकि, सही पाए जाने पर थाने से छोड़ा गया. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर 107 व्यक्तियों के 81 पुलिस अधिनियम में चालान कर 26,750 रुपए का जुर्माना वसूला गया. ये भी पढ़ें- नैनीताल दुष्कर्म केस में बुलडोजर एक्शन की तैयारी, आरोपी को दिया नोटिस, तोड़ा जाएगा घर!

May 12, 2025