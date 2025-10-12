ETV Bharat / state

यूपी पुलिस फिर एक्शन में, अब उन्नाव और सहारनपुर में बदमाशों से मुठभेड़

उन्नाव/सहारनपुर: यूपी पुलिस का एक्शन एक बार फिर सामने आया है. दरअसल, उन्नाव के ग्राम बत्तूखेड़ा में 70 वर्षीय बुजुर्ग पर हुए हमले और लूटपाट के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, सहारनपुर पुलिस की भी बदमाशों से मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में लूट, डकैती, चोरी में वांछित चल रहे तीन बदमाश गोली लगने से घायल हो गए. पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया है.



उन्नाव पुलिस ने बदमाश दबोचा: पुलिस के मुताबिक, शनिवार रात उन्नाव के बत्तूखेड़ा निवासी श्रीमती शान्ती (70) अपने घर स्थित दुकान पर थी. शाम करीब 7:30 बजे हेलमेट पहने एक अज्ञात युवक सामान खरीदने के बहाने दुकान पर पहुंचा. कुछ देर बाद उसने दुकान के अंदर घुसकर वृद्धा पर जानलेवा हमला कर किया, फिर वृद्धा के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गया था. घायल शान्ती देवी ने थाना अजगैन में तहरीर देकर अपने भतीजे लक्की पुत्र लालबहादुर पर इस लूटपाट का आरोप लगाया था. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज सीओ हसनगंज अरविंद चौरसिया के नेतृत्व में एसओजी, सर्विलांस और थाना अजगैन पुलिस की संयुक्त टीम बनाई.

सीओ अरविंद चौरसिया ने बताया कि रविवार सुबह करीब 4:15 बजे पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी हिम सिटी के पास नहर पटरी पर मौजूद है. मौके पर पहुंची पुलिस तो आरोपी ने फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस अब फरार भतीजे लक्की की तलाश में जुटी है.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान राकेश श्रीवास्तव पुत्र शिवप्रसाद श्रीवास्तव, निवासी बेहटा खुर्द, कैथना थाना भदोहर, रायबरेली के रूप में हुई है. आरोपी राकेश ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि भतीजे लक्की ने चाची की संपत्ति हड़पने के लिए उसे 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी. उसने बताया कि वे लोग पिछले पांच दिनों से वृद्धा की रेकी कर रहे थे और वारदात को लूट की तरह दिखाने की योजना बनाई थी, ताकि किसी को शक न हो.

सहारनपुर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़: सहारनपुर पुलिस ने चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती, गोकशी जैसी आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए अभियान चलाया. इसी अभियान के तहत थाना देहात कोतवाली पुलिस शनिवार की देर रात रामनगर से शेखपुरा की तरफ जाने वाली रोड के पास पुलिया पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी.