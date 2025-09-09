ETV Bharat / state

नूंह में भारी मात्रा में शराब जब्त, जेनरल स्टोर में बिना लाइसेंस की हो रही थी बिक्री

नूंह के मोहम्मदपुर अहीर थाना पुलिस ने लाखों की अवैध शराब को एक किराना दुकान से जब्त किया है.

Nuh ASP Ayush Yadav
नूंह एएसपी आयुष यादव (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 9, 2025 at 5:32 PM IST

नूंहः हरियाणा के नूंह जिले के मोहम्मदपुर अहीर थाना क्षेत्र में एक किराना दुकान में अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही थी. पुलिस गश्त के दौरान मामले का खुलासा हुआ. पुलिस ने छापा मारकर दुकान से भारी मात्रा में शराब और बीयर को बरामद किया है. किराना दुकान संचालक फरार है. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. नूंह के एएसपी आयुष यादव ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी.

कैसे खुला अवैध शराब का कारोबारः एएसपी आयुष यादव ने बताया कि "जिला के मोहम्मदपुर अहीर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक बड़ी कार्रवाई की गई है. लाखों रुपए मूल्य की अवैध शराब जब्त की गई है. मोहम्मदपुर अहीर निवासी सोनू बिना लाइसेंस और परमिट के अवैध शराब बेच रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने राव जनरल स्टोर पंचगांव रोड पर छापेमारी की. छापेमारी करने गई पुलिस टीम को देखते ही आरोपी मौके से फरार हो गया. लेकिन दुकान की तलाशी में भारी मात्रा में देशी, अंग्रेजी शराब और बियर की पेटियां बरामद हुईं."

नूंह में बड़े पैमाने पर शराब को पुलिस ने किया जब्त (Etv Bharat)

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारीः एएसपी आयुष यादव ने बताया कि "छापेमारी में अलग-अलग शराब ब्रांड के 609 अद्धा और पव्वे, बीयर और शराब की 109 बोतल और बीयर की कुल 48 केन बरामद किया गया है. आरोपी बिना लाइसेंस के शराब का अवैध भंडारण कर शराब बेच रहा था. पुलिस ने आरोपी सोनू के खिलाफ हरियाणा आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है."

