हजारीबाग में 6 होटल सील, चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा, हिरासत में लिए गए 23 लोग - SIX HOTELS SEALED IN HAZARIBAG

हजारीबाग में पुलिस ने छह होटलों में छापेमारी कर 23 युवक-युवतियों को संदिग्ध हालत में हिरासत में लिया, जिन पर वेश्यावृत्ति का आरोप है.

Sex racket in Hazaribag
पुलिस की गिरफ्त में जिस्मफरोशी के आरोपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2025 at 7:46 PM IST

हजारीबाग: जिला प्रशासन ने हजारीबाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन होटल में छापेमारी करते हुए सील कर दिया है. जिला प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी कि हजारीबाग के फोरलेन पर विभिन्न होटल और रेस्टोरेंट में जिस्मफरोशी का गोरखधंधा चल रहा है. इस सूचना के आलोक में सुबह 10:00 से ऑपरेशन शुरू किया गया, जो लगभग शाम 5:00 बजे तक चला. इस ऑपरेशन में कई संदिग्ध युवक-युवतियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. वहीं होटल मालिकों से पूछताछ भी की जा रही है.

हजारीबाग शहर के फोरलेन पर जिस्मफरोशी का अवैध गोरखधंधा चल रहा था. हजारीबाग पुलिस को पिछले कई दिनों से इसकी गुप्त सूचना मिल रही थी. सूचना का सत्यापन कर एक साथ छह होटल में अलग-अलग टीम बनाकर छापेमारी की गई. जिसमें संदिग्ध अवस्था में 23 युवक और युवतियों को हिरासत में ले लिया गया. वहीं सभी 6 होटल को सील कर दिया गया है.

जानकारी देते संवाददाता गौरव (Etv Bharat)

हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया. जिसकी अगुवाई हजारीबाग एसडीओ बैजनाथ कामती ने की. उनके साथ सदर एसडीपीओ अमित आनंद भी इस पूरी कार्रवाई में उपस्थित रहे.

इस पूरी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम किया गया था. विभिन्न थाना प्रभारी को इस कार्रवाई में शामिल किया गया. एक साथ सभी होटल में छापेमारी की गई. इस दौरान पूरे क्षेत्र में ही हड़कंप देखने को मिला. कई लोग भागते हुए भी देखे गए.

फोरलेन पर एक दर्जन से अधिक होटल और रेस्टोरेंट संचालित हैं. पुलिस ने 6 होटलों को चिन्हित कर यह ऑपरेशन चलाया. सभी में संदिग्ध अवस्था में युवक और युवतियां पाई गईं. उक्त कार्रवाई में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर एवं 6 अन्य दंडाधिकारी, पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल शामिल थे.

'जिन होटल को सील किया गया उनमें होटल रेस्टोरेंट 7 डेज , होटल रुक्मणी, होटल 2 ईंट, होटल स्पाइसी,होटल सिद्धिविनायक और होटल रेस्टोरेंट वर्णिका शामिल हैं.' बैजनाथ कामती, एसडीओ सदर, हजारीबाग

