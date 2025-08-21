मेरठ: यूपी की मेरठ पुलिस एक युवक के लिए देवदूत बन गई. गंगानगर थाना क्षेत्र के बक्सर इलाके में 19 वर्षीय युवक बुधवार को किसी बात पर नाराज होकर फांसी लगा रहा था. परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर युवक को फंदे से उतारकर सीपीआर दी और उसकी जान बचाई. वहीं, परिजनों ने पुलिस का धन्यवाद किया.
दरअसल, विशाल पुत्र दौलतराम घर में खुद को कमरे में बंद कर लिया. परिवार वालों ने उसे दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला और खुद को फांसी के फंदे पर लटका कर आत्महत्या करने की कोशिश करने लगा. परिजनों ने 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी.
सिपाही सिद्धांत तोमर और होमगार्ड हरिओम मौके पर पहुंची. उन्होंने देखा कि युवक कमरे में फांसी के फंदे पर लटक रहा है. पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा तोड़कर युवक को फंदे से उतारकर तुरंत सीपीआर दी. कुछ ही देर बाद उसकी जान बच गई. फिलहाल युवक को तुरंत अस्पताल भेजा, जहां उसकी हालत स्थिर है.
पूछताछ में युवक ने बताया कि वह एक लड़की से बातचीत करता था और उससे उसका विवाद हो गया था. परेशान हो कर उसने यह कदम उठाया. युवक विशाल के चार बड़े भाई और दो बहनें हैं. विशाल अपने पिता के साथ मजदूरी करता है. वह अविवाहित है. एसपी यातायात राघवेंद्र मिश्रा ने बताया कि इस सराहनीय कार्य के लिए दोनों पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है.
