लावारिस नवजात की पुलिस ने बचाई जान, आधी रात को मंदिर में छोड़कर गया अज्ञात - POLICE SAVED LIFE OF ABANDONED GIRL

कवर्धा में लावारिस नवजात के लिए पुलिस फरिश्ता बनकर सामने आई.

लावारिस बच्ची की पुलिस ने बचाई जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2025 at 1:22 PM IST

कवर्धा : पुलिस को अक्सर आपने अपराधियों के पीछे भागते देखा होगा.पुलिस सामाजिक व्यवस्था बनाएं रखने में भी अपनी अहम भूमिका निभाती है.चाहे आपदा का समय हो या विपत्ति पुलिस आपके लिए हर समय खड़ी रहती है. कुछ मामलों को छोड़ दें तो पुलिस अपने कर्तव्य को निभाने में कभी पीछे नहीं रहती. ऐसा ही पुलिस का मानवीय चेहरा कवर्धा जिले में देखने को मिला है. जहां पुलिस ने एक नवजात की सांस उजड़ने से बचा लिया.


क्या है मामला ?: कबीरधाम जिले के चिल्फी घाटी के हनुमान मंदिर परिसर में दिल को झकझोरने वाली घटना हुई.यहां रात के अंधेरे का फायदा उठाकर किसी निर्दयी ने नवजात को मरने के लिए छोड़ दिया. ये मंदिर रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 30 के अंतर्गत आता है. जब आधी रात को लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे तो सभी ने एक बच्ची की रोने की आवाज सुनी. जब लोग मंदिर के पास गए तो देखा कि एक नवजात बच्ची को कपड़े में लपेटकर लावारिस छोड़ दिया गया है.इसके बाद बच्ची की खबर 112 को दी गई.

आधी रात को मंदिर में छोड़कर गया अज्ञात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची चिल्फी थाना पुलिस की टीम ने बच्ची को अपने संरक्षण में लिया. आरक्षक गंगा धुर्वे ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बिना देरी किए नवजात को जिला अस्पताल कवर्धा भिजवाया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार बच्ची की हालत स्थिर है और वो सुरक्षित है. लेकिन यह घटना समाज के उस कठोर पहलू को उजागर करती है जहां मासूम की जिंदगी का कोई मोल नहीं है.फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरु की है.

लावारिस बच्ची की पुलिस ने बचाई जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक नवजात बच्ची हनुमान मंदिर में लावारिस हालत में मिली है. सबसे पहले बच्ची को जिला अस्पताल रवाना किया गया. बच्ची अब सुरक्षित है. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आसपास मार्ग में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है. मुखबिर की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है- उमाशंकर राठौर, थाना प्रभारी चिल्फी


जिस किसी ने भी नवजात को मंदिर परिसर में छोड़ा शायद उसके बाद दिल नहीं होगा.ना तो उसे बच्ची की भोली सूरत का ख्याल आया और ना ही एक पल के लिए उसने सोचा कि कहीं कोई जंगली जानवर ने इसे लावारिस देखा तो क्या होगा. इस पाप को आरोपी ने भगवान के सामने ही अंजाम दिया और ये सोचकर फरार हुआ कि मुसीबत से पीछा छूटा.लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिंदगी देने और लेने का काम ऊपर वाले का है.इसलिए पुलिस फरिश्ता बनकर बच्ची की सुरक्षा के लिए आगे आई.जिसका नतीजा ये है कि बच्ची सही सलामत है.फिलहाल पुलिस निर्दयी की तलाश में है जिसने बच्ची को मौत के मुंह में ढकेला था.

