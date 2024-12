ETV Bharat / state

आत्महत्या करने जा रहे युवक को पुलिस ने बचाया, दोबारा ऐसा नहीं करने का किया वादा - YOUTH GOING TO KILL HIMSELF

युवक को पुलिस ने बचाया ( ETV Bharat Banswara )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 2 hours ago

बांसवाड़ा: गढ़ी थाना पुलिस ने आत्महत्या करने जा रहे एक युवक की जान बचाई. पुलिस ने उसकी मां और बहन को बुलाकर समझाइश की और तीनों को घर भेज दिया. युवक की अलग से काउंसलिंग भी की गई, ताकि वह दोबारा ऐसा कदम न उठाए. गढ़ी सीआई रोहित कुमार ने बताया कि शनिवार दोपहर को सूचना मिली कि एक युवक चाप नदी पर बनी पुलिया पर घूम रहा है. आशंका थी कि वह आत्महत्या करने आया है. इस पर थाने से कांस्टेबल मदन सिंह को मौके पर भेजा गया. मदन सिंह ने युवक से दोस्ताना अंदाज में बात की तो उसने बताया कि वह आत्महत्या करने ही आया है. मदन सिंह ने उसे समझा-बुझाकर थाने लाया. पूछताछ में पता चला कि युवक कानेला आनंदपुरी निवासी है, जो शुक्रवार रात घर से निकला था. युवक शराब का आदी है. घर में मां और बहन द्वारा पैसे देने से इनकार करने पर वह घर छोड़कर चला गया था. रातभर इधर-उधर भटकता रहा और सुबह से नदी की पुलिया पर टहल रहा था. यदि पुलिस समय पर नहीं पहुंचती, तो वह नदी में कूद सकता था. इसे भी पढ़ें- बिहार से कोटा आकर JEE की तैयारी कर रहे छात्र ने की आत्महत्या

मां-बेटे के बीच भावुक पल : पुलिस ने युवक की मां और बहन को बुलाया. जब उन्हें पता चला कि कुलदीप आत्महत्या करने जा रहा था, तो दोनों उससे लिपटकर रोने लगीं. उन्होंने घर-परिवार की बातें साझा कीं और समझाया कि हर समय पैसे उपलब्ध नहीं हो सकते. युवक को उसकी उम्र के अनुसार काम करने की सलाह दी गई और यह भी कहा कि शराब पीने से घर की स्थिति और खराब होगी. युवक ने इस बात का वादा किया कि वह दोबारा आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाएगा. कांस्टेबल मदन सिंह की समझाइश : कांस्टेबल मदन सिंह ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बात शुरू करें. उन्हें लगा कि अगर युवक कूद गया, तो यह उनकी असफलता होगी, इसलिए उन्होंने कुलदीप से छोटे भाई और बेटे की तरह बात की. इस अपनापन भरे व्यवहार से युवक ने अपनी परेशानी साझा की और स्थिति को संभाला जा सका.