पुलिस ने जीशान हत्याकांड का किया खुलासा, बेइज्जती का बदला लेने के लिए दोस्त ने की थी हत्या

अमरोहा: अमरोहा पुलिस ने जीशान हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. मामले में मृतक जीशान के दोस्त बिलाल को गिरफ्तार किया है. साथ हत्या में इस्तेमाल लोहे के चैन स्पाकिट भी बरामद किया है.

पुलिस के अनुसार, जीशान और बिलाल के बीच लंबे समय से आपसी रंजिश और बेइज्जती को लेकर तनाव चल रहा था. हत्या की रात जीशान और बिलाल श्मशान घाट में एक साथ बैठकर शराब पी थी. इसी दौरान दोनों में फिर से विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर आरोपी बिलाल ने मौके पर ही बाइक के चैन स्पाकिट से हमला कर जीशान की हत्या कर दी.

हसनपुर सर्किल सीए दीप कुमार पंत ने बताया कि चार माह पहले बिलाल की शादी हुई थी, उसी दौरान जीशान और बिलाल में विवाद हो गया था, तभी से बिलाल के मन में जीशान के खिलाफ बदले की भावना बैठ गई थी. जिसका बदला उसने जीशान की हत्या करके लिया.