पुलिस ने जीशान हत्याकांड का किया खुलासा, बेइज्जती का बदला लेने के लिए दोस्त ने की थी हत्या
विवाद बढ़ने पर आरोपी बिलाल ने मौके पर ही बाइक के चैन स्पाकिट से हमला कर जीशान की हत्या कर दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 3:26 PM IST
अमरोहा: अमरोहा पुलिस ने जीशान हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. मामले में मृतक जीशान के दोस्त बिलाल को गिरफ्तार किया है. साथ हत्या में इस्तेमाल लोहे के चैन स्पाकिट भी बरामद किया है.
पुलिस के अनुसार, जीशान और बिलाल के बीच लंबे समय से आपसी रंजिश और बेइज्जती को लेकर तनाव चल रहा था. हत्या की रात जीशान और बिलाल श्मशान घाट में एक साथ बैठकर शराब पी थी. इसी दौरान दोनों में फिर से विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर आरोपी बिलाल ने मौके पर ही बाइक के चैन स्पाकिट से हमला कर जीशान की हत्या कर दी.
हसनपुर सर्किल सीए दीप कुमार पंत ने बताया कि चार माह पहले बिलाल की शादी हुई थी, उसी दौरान जीशान और बिलाल में विवाद हो गया था, तभी से बिलाल के मन में जीशान के खिलाफ बदले की भावना बैठ गई थी. जिसका बदला उसने जीशान की हत्या करके लिया.
उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी बिलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. साथ ही मामले की जांच में जुट गई है.
बता दें कि थाना सैदनगली पुलिस द्वारा इस बड़े हत्याकांड का खुलासा होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. लोगों में चर्चा है कि दोस्ती के नाम पर जीशान को विश्वासघात और मौत का शिकार होना पड़ा.
यह भी पढ़ें: बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के बेटे ने की आत्महत्या, CA की कर रहा था तैयारी, खून से लथपथ लाश देख चीख पड़ी बहन
यह भी पढ़ें: कागज तो फाड़ सकते हैं, हाथ पर लिखा नहीं... अमरोहा में ब्लैकमेल से परेशान छात्रा ने किया सुसाइड, चचेरे भाइयों को बताया मौत का जिम्मेदार