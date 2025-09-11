ETV Bharat / state

पुलिस ने जीशान हत्याकांड का किया खुलासा, बेइज्जती का बदला लेने के लिए दोस्त ने की थी हत्या

विवाद बढ़ने पर आरोपी बिलाल ने मौके पर ही बाइक के चैन स्पाकिट से हमला कर जीशान की हत्या कर दी.

पुलिस ने आरोपी बिलाल को किया गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपी बिलाल को किया गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
Published : September 11, 2025 at 3:26 PM IST

अमरोहा: अमरोहा पुलिस ने जीशान हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. मामले में मृतक जीशान के दोस्त बिलाल को गिरफ्तार किया है. साथ हत्या में इस्तेमाल लोहे के चैन स्पाकिट भी बरामद किया है.

पुलिस के अनुसार, जीशान और बिलाल के बीच लंबे समय से आपसी रंजिश और बेइज्जती को लेकर तनाव चल रहा था. हत्या की रात जीशान और बिलाल श्मशान घाट में एक साथ बैठकर शराब पी थी. इसी दौरान दोनों में फिर से विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर आरोपी बिलाल ने मौके पर ही बाइक के चैन स्पाकिट से हमला कर जीशान की हत्या कर दी.

हसनपुर सर्किल सीए दीप कुमार पंत ने बताया कि चार माह पहले बिलाल की शादी हुई थी, उसी दौरान जीशान और बिलाल में विवाद हो गया था, तभी से बिलाल के मन में जीशान के खिलाफ बदले की भावना बैठ गई थी. जिसका बदला उसने जीशान की हत्या करके लिया.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी बिलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. साथ ही मामले की जांच में जुट गई है.

बता दें कि थाना सैदनगली पुलिस द्वारा इस बड़े हत्याकांड का खुलासा होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. लोगों में चर्चा है कि दोस्ती के नाम पर जीशान को विश्वासघात और मौत का शिकार होना पड़ा.

