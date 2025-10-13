ETV Bharat / state

कर्ज वापस नहीं करने पर हुई थी राजद नेता की हत्या, सबूत मिटाने के लिए डाला गया था केमिकल!

पलामू पुलिस ने राजद नेता हत्याकांड का खुलासा कर दिया है.

police revealed RJD leader murder case in Palamu
पुलिस के शिकंजे में हत्या के आरोपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 13, 2025 at 10:44 PM IST

पलामूः कर्ज की रकम वापस नहीं करने पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता जयशंकर ठाकुर की हत्या हुई थी. हत्या के स्वरूप को बदलने के लिए जयशंकर ठाकुर के शरीर पर केमिकल डाला गया था. पुलिस ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता जयशंकर ठाकुर हत्याकांड का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में पिता-पुत्र और भतीजा शामिल है.

दरअसल, 22 सितंबर को पलामू में पाटन थाना क्षेत्र के उताकी में राष्ट्रीय जनता दल के नेता जयशंकर ठाकुर का शव बरामद हुआ. जयशंकर ठाकुर के शरीर पर जलने के निशान थे. बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया, पूरे मामले में हत्या का एफआईआर किया गया था.

हत्या के आरोप में नामजद एवं अज्ञात आरोपियों के खिलाफ किया था. तकनीकी अनुसंधान एवं गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए जयशंकर ठाकुर के गांव के ही रहने वाले विनोद सिंह, विनोद सिंह के बेटे संतोष सिंह और भतीजा विधित सिंह को गिरफ्तार किया और न्याय हिरासत में भेज दिया है. पुलिस के अनुसार जयशंकर ठाकुर ने विनोद सिंह से कर्ज लिया था. कर्ज वापस नहीं करने पर विनोद सिंह के बेटे और भतीजा ने जयशंकर ठाकुर की हत्या कर शव को कुआं पर फेक दिया.

पाटन थाना प्रभारी शशिशेखर पांडेय ने बताया कि जयशंकर ठाकुर की हत्या का खुलासा कर लिया गया है. इस मामले में तीन आरोपी को पकड़ा जा चुका है. कर्ज वापस नहीं करने पर हत्या की गई थी. केमिकल के मामले में अभी भी जांच जारी है. यह बात भी सामने आई है कि हत्या के स्वरूप के बदलने के लिए केमिकल का इस्तेमाल हुआ है.

