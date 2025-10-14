ETV Bharat / state

घर की पहली मंजिल पर कमरे में फंसी 4 साल की मासूम, पुलिस ने ऐसे बचाया

अलवर : शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सागर ऊपर एक बंद मकान से 4 साल की बच्ची को पुलिस ने सूझबूझ और तत्परता से सुरक्षित बाहर निकाला. घटना सोमवार रात की है, जहां पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि सागर क्षेत्र स्थित एक मकान की पहली मंजिल पर एक छोटी बच्ची अंदर बंद है. दरवाजा अंदर से लॉक हो गया. बच्ची के रोने की आवाज आ रही है. सूचना मिलते ही अखैपुरा थाना अधिकारी विजय यादव मय जाप्ता मौके पर पहुंचे. थानाधिकारी विजय यादव ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली, जिस पर मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि घर में बच्ची अकेली थी, रात के समय घर में अंधेरा था, जिससे बच्ची डर के कारण घबरा सकती या बेहोश हो सकती है. पुलिस टीम ने बच्ची को आवाज लगाकर शांत किया और कांस्टेबल ने लकड़ी की सीढ़ी के सहारे मकान के झरोखे से बच्ची को सुरक्षित नीचे उतारा. पढ़ें. खेल-खेल में चली गोली बच्चे के जबड़े में फंसी, पांच दिन तक परिजनों से छुपाया, ऑपरेशन कर निकाली बाहर