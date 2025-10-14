ETV Bharat / state

घर की पहली मंजिल पर कमरे में फंसी 4 साल की मासूम, पुलिस ने ऐसे बचाया

अलवर में पुलिस ने घर के अंदर बंद हुई 4 साल की बच्ची को बचाया.

कमरे में फंसी 4 साल की मासूम
कमरे में फंसी 4 साल की मासूम (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 10:43 AM IST

अलवर : शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सागर ऊपर एक बंद मकान से 4 साल की बच्ची को पुलिस ने सूझबूझ और तत्परता से सुरक्षित बाहर निकाला. घटना सोमवार रात की है, जहां पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि सागर क्षेत्र स्थित एक मकान की पहली मंजिल पर एक छोटी बच्ची अंदर बंद है. दरवाजा अंदर से लॉक हो गया. बच्ची के रोने की आवाज आ रही है. सूचना मिलते ही अखैपुरा थाना अधिकारी विजय यादव मय जाप्ता मौके पर पहुंचे.

थानाधिकारी विजय यादव ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली, जिस पर मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि घर में बच्ची अकेली थी, रात के समय घर में अंधेरा था, जिससे बच्ची डर के कारण घबरा सकती या बेहोश हो सकती है. पुलिस टीम ने बच्ची को आवाज लगाकर शांत किया और कांस्टेबल ने लकड़ी की सीढ़ी के सहारे मकान के झरोखे से बच्ची को सुरक्षित नीचे उतारा.

थानाधिकारी विजय यादव ने बताया पुलिस को बच्चे घर से नीचे उतरने के लिए 45 मिनट मशक्कत करनी पड़ी. 4 साल की बच्ची करीब 25 फीट ऊपर कमरे में थी. पुलिस ने बच्ची के डर को दूर कर सहज करने के लिए बात की और उसे घर में बनी खिड़की पर बुलाया, जहां से पुलिसकर्मी लकड़ी की सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर पहुंचे और बच्ची को लेकर आए. इसके बाद पुलिस ने बच्ची को पानी पिलाया और मां को सुपुर्द किया.

पिता की मौत के बाद भरण पोषण के लिए ठेला लगाती है मां : स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्ची के पिता की मृत्यु कुछ सालों पहले हो गई थी. इसके बाद बच्ची की मां ठेला लगाकर दोनों का भरण पोषण करती है. घटना के दौरान मां घर पर नहीं थी, लेकिन सूचना के बाद वह भी मौके पर पहुंची.

