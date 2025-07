ETV Bharat / state

आज से शुरू हो रहा कांवड़ मेला, पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक प्लान, देहरादून से जाने लिए ये होगा रूट - DEHRADUN TRAFFIC PLAN

रूट डायवर्ट ( फोटो- ETV Bharat )

Published : July 11, 2025 at 12:56 AM IST | Updated : July 11, 2025 at 1:05 AM IST

देहरादून: आज यानी 11 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ मेले को लेकर दून ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया है. दून पुलिस ने कांवड़ मेले के मद्देनजर 11 जुलाई से 23 जुलाई तक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. ऐसे में अगर आप भी घर से निकल रहे हैं तो ट्रैफिक प्लान देखकर ही घर से निकलें. देहरादून शहर से दिल्ली जाने वाहनों के लिए रूट (11 जुलाई से 19 जुलाई तक)- आईएसबीटी (देहरादून) से छुटमलपुर होकर देवबंद से रामपुर तिराहा (मुजफ्फरनगर) से होते हुए मेरठ से दिल्ली जाएंगे. देहरादून शहर से हरिद्वार जाने वाहनों के लिए रूट- रिस्पना पुल से जोगीवाला से नेपाली फार्म होते हुए हरिद्वार जाएंगे. देहरादून शहर से सहारनपुर जाने वाहनों के लिए रूट- आईएसबीटी (देहरादून) से छुटमलपुर होते हुए सहारनपुर जाएंगे. देहरादून से कुमाऊं कुमाऊं जाने वाहनों के लिए रूट- रिस्पना से जोगीवाला होते हुए नेपाली फार्म होकर हरिद्वार निकलेंगे, फिर नजीबाबाद से हल्द्वानी होकर नैनीताल से अन्य जिले को जाएंगे. देहरादून से गढ़वाल जाने वाले वाहनों के रूट- रिस्पना पुल से जोगीवाला होते हुए भानियावाला होकर रानी पोखरी से ऋषिकेश के भद्रकाली जाएंगे. फिर तपोवन से व्यासी होकर श्रीनगर से पौड़ी-रुद्रप्रयाग और चमोली जाएंगे. देहरादून से टिहरी और उत्तरकाशी जाने वाले वाहनों के लिए रूट- देहरादून से मसूरी होते हुए सुवाखोली होकर धनौल्टी से चंबा होते हुए उत्तरकाशी और टिहरी जाएंगे. देहरादून से यमुनोत्री और गंगोत्री जाने वाले वाहनों के लिए रूट शिमला बाईपास से धूलकोट से विकासनगर होते हुए नैनबाग फिर नौगांव होते हुए बड़कोट होकर यमुनोत्री और गंगोत्री जाएंगे. डाक कांवड़ के दौरान देहरादून से जाने वाले वाहनों के लिए यातायात प्लान (20 जुलाई से 23 जुलाई तक)-

देहरादून शहर से दिल्ली जाने वाहनों के लिए रूट- आईएसबीटी (देहरादून) से छुटमलपुर होते हुए सहारनपुर फिर शामली से बागपत होकर दिल्ली जाएंगे.

आईएसबीटी (देहरादून) से छुटमलपुर होते हुए सहारनपुर फिर सरसावा से करनाल होते हुए सोनीपत से दिल्ली जाएंगे. देहरादून शहर से हरिद्वार जाने वाहनों के लिए रूट- रिस्पना से जोगीवाला होकर नेपाली फार्म से हरिद्वार जाएंगे. देहरादून शहर से सहारनपुर जाने वाहनों के लिए रूट- आईएसबीटी से छुटमलपुर होते हुए सहारनपुर जाएंगे. देहरादून से कुमाऊं जाने वाले वाहनों के लिए रूट- रिस्पना से जोगीवाला होकर भानियावाला तिराहा-रानी पोखरी-मनि इच्छा मंदिर तिराहा से गुजराडा मार्ग होकर नरेंद्र नगर-चंबा-पुरानी टिहरी रोड होते हुए टिहरी डैम पहुंचेंगे. इसके बाद टिपरी होकर जाखणीधार-पोखाल-दुगड्डा से मलेथा पहुंचेंगे. इसके बाद श्रीनगर-कर्णप्रयाग से हल्द्वानी होकर नैनीताल और कुमाऊं के अन्य जिले को जाएंगे.

रिस्पना पुल से जोगीवाला होते हुए भानियावाला तिराहा-रानीपोखरी-मनि इच्छा मंदिर तिराहा से गुजराडा मार्ग होकर नरेंद्र नगर-चंबा से पुरानी टिहरी रोड होकर टिहरी डैम पहुंचेंगे. फिर टिपरी से जाखणीधार-पोखाल-दुगड्डा-मलेथा-श्रीनगर होते हुए पौड़ी पहुंचेंगे. वहां, सतपुली-कोटद्वार होकर नजीबाबाद फिर हल्द्वानी-नैनीताल और कुमांऊ के अन्य जिले को जाएंगे.

देहरादून से सहारनपुर होते हुए देवबंद होकर शामली-मेरठ-बिजनौर-धामपुर से काशीपुर से अपने गंतव्य के लिए भी जा सकेंगे. देहरादून से टिहरी और उत्तरकाशी जाने वाले वाहनों के लिए रूट- देहरादून से मसूरी होते हुए सुवाखोली से धनौल्टी, चंबा, उत्तरकाशी और टिहरी जाएंगे. देहरादून से यमुनोत्री और गंगोत्री जाने वाले वाहनों के लिए रूट- शिमला बाईपास से धूलकोट-विकासनगर-नैनबाग होकर नौगांव जाएंगे. फिर बड़कोट, यमुनोत्री और गंगोत्री जाएंगे. विकासनगर से जाने वाले वाहनों के लिए यातायात प्लान (11 जुलाई से 19 जुलाई)- विकासनगर से सहारनपुर और दिल्ली जाने वाले वाहनों के लिए रूट- विकासनगर-हर्बर्टपुर-दर्रारेट-छुटमलपुर-देवबंद होकर रामपुर तिराहा (मुजफ्फरनगर) फिर मेरठ से दिल्ली जाएंगे. विकासनगर से हरिद्वार जाने वाले वाहनों के लिए रूट- विकासनगर से धूलकोट होकर कर शिमला बाईपास-आईएसबीटी-रिस्पना-जोगीवाला-नेपाली फार्म से होकर हरिद्वार जाएंगे. विकासनगर से कुमाऊं जाने वाले वाहनों के लिए रूट- विकासनगर से धूलकोट-शिमला बाईपास- ISBT देहरादून होकर रिस्पना-जोगीवाला-नेपाली फार्म से हरिद्वार होकर नजीबाबाद से हल्द्वानी, नैनीताल और अन्य जिलों को जाएंगे. विकासनगर से गढ़वाल जाने वाहनों के रूट- विकासनगर से धूलकोट-शिमला बाईपास रोड-ISBT देहरादून से रिस्पना-जोगीवाला-भानियावाला होकर रानीपोखरी जाएंगे. ऋषिकेश-भद्रकाली होकर तपोवन-व्यासी-श्रीनगर से पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली जाएंगे. विकासनगर से टिहरी जाने वाले वाहनों के लिए रूट- विकासनगर से यमुना पुल-कैंपटी से मसूरी होकर धनौल्टी से चंबा होते हुए टिहरी जाएंगे. विकासनगर से उत्तरकाशी जाने वाले वाहनों के लिए रूट- विकासनगर से यमुना पुल-नैनबाग-नौगांव-बड़कोट और उत्तरकाशी जाएंगे. विकासनगर से यमुनोत्री और गंगोत्री जाने वाले वाहनों के लिए रूट- विकासनगर से नैनबाग-नौगांव होते हुए बड़कोट से यमुनोत्री और गंगोत्री जाएंगे. विकासनगर से डाक कांवड़ के दौरान यातायात प्लान (20 जुलाई से 23 जुलाई तक) विकासनगर से सहारनपुर और दिल्ली जाने वाले वाहनों के लिए रूट- विकासनगर से हर्बर्टपुर-कुल्हाल-कालाआंब-करनाल-सोनीपत से दिल्ली जाएंगे. विकासनगर से हरिद्वार जाने वाले वाहनों के लिए रूट- विकासनगर से धूलकोट-शिमला बाईपास रोड-ISBT देहरादून होते हुए रिस्पना से जोगीवाला होकर नेपाली फार्म से हरिद्वार जाएंगे. विकासनगर से कुमाऊं जाने वाले वाहनों के लिए रूट- विकासनगर से हरबर्टपुर-छुटमलपुर-सहारनपुर-देवबंद होकर शामली-मेरठ-बिजनौर से धामपुर होकर काशीपुर होते हुए अपने गंतव्य के लिए जा सकेंगे. विकासनगर से गढ़वाल जाने वाले वाहनों के लिए रूट- विकासनगर-धूलकोट-शिमला बाईपास रोड-ISBT देहरादून होकर रिस्पना-जोगीवाला-भानियावाला तिराहा से रानीपोखरी पहुंचेंगे. फिर मनि इच्छा मंदिर तिराहा से गुजराडा मार्ग होकर नरेंद्र नगर-चंबा-पुरानी टिहरी रोड से टिहरी डैम पहुंचेंगे. फिर टिपरी होकर जाखणीधार-पोखाल-दुगड्डा-मलेथा-श्रीनगर होकर पौडी, रुद्रप्रयाग और चमोली जाएंगे. विकासनगर से टिहरी और उत्तरकाशी जाने वाले वाहनों के लिए रूट- विकासनगर से यमुना पुल-कैंपटी होकर मसूरी से धनौल्टी से चंबा और टिहरी जाएंगे.

विकासनगर से यमुना पुल होकर नैनबाग-नौगांव होकर बड़कोट से उत्तरकाशी जाएंगे. विकासनगर से यमुनोत्री और गंगोत्री जाने वाले वाहनों के लिए रूट- विकासनगर से नैनबाग-नौगांव-बड़कोट से यमुनोत्री और गंगोत्री जाएंगे. ये भी पढ़ें- आज से शुरू होगा कांवड़ मेला 2025, हरिद्वार 3 सुरक्षा जोन में बंटा, 7 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद

Last Updated : July 11, 2025 at 1:05 AM IST