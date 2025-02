ETV Bharat / state

शर्मनाक! युवक के हाथ बांधे, सिर मुंडवा कर बाजार में घुमाया, पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन - YOUTH WAS BEATEN UP IN ROORKEE

रुड़की में युवक की पिटाई. ( PHOTO- SOCIAL MEDIA )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : Feb 13, 2025, 8:07 PM IST | Updated : Feb 13, 2025, 8:59 PM IST

रुड़की: हरिद्वार जिले के लंढौरा कस्बे का एक वीडियो सोशल मीडिया के जरिये सामने आया है. वीडियो में एक युवक के साथ कुछ लोग उसकी पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि मामला यहां तक पहुंचता है कि युवक के हाथ बांधकर उसके सिर के आधे बाल मुंडवा दिए जाते हैं और फिर उसे पूरे बाजार में घुमाया जाता है. वहीं यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. हालांकि, पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. जानकारी के मुताबिक, मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक किसी काम से लंढौरा कस्बे में पहुंचा था और इसी दौरान कुछ लोगों ने युवक पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे पकड़ लिया. जिसके बाद उसके हाथ बांध दिए गए और उसकी पिटाई शुरू कर दी. गुस्साई भीड़ यहीं नहीं रुकी, बल्कि युवक के सिर के आधे बाल काट दिए और चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया. इसके बाद युवक को गालियां देते हुए पूरे बाजार में घुमाया गया. वहीं युवक की बेइज्जती और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला तो वीडियो युवक के परिजनों तक जा पहुंचा, जिसके बाद पूरी घटना की जानकारी हुई. रुड़की में युवक की पिटाई पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा (VIDEO- ETV Bharat)

पीड़ित के परिजन ने दर्ज कराया मुकदमा: इसके बाद युवक के परिजन ने मंगलौर पुलिस को तहरीर देकर नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए वायरल वीडियो और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई. पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया. जबकि अन्य आरोपियों की पहचान और तलाश की जा रही है. इस मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है. माहौल खराब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.- एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस: वहीं इस घटना ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. कुछ लोग इसे सही ठहरा रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है. वहीं अब सवाल यह है कि अगर युवक ने कोई गलत हरकत की थी तो उसे सजा देने का अधिकार सिर्फ कानून को है न कि भीड़ का. पुलिस का कहना है कि वीडियो की गहनता से जांच की जा रही है और सभी आरोपियों की पहचान कर जल्द ही कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. हालांकि, विवाद किस कारण शुरू हुआ, इसकी जानकारी पुलिस ने भी स्पष्ट नहीं की है. ये भी पढ़ेंः लक्सर से किशोरी के गायब होने का मामला, 100 पत्थरबाजों पर मुकदमा दर्ज, हिंदू संगठनों ने दे रखी है महापंचायत की चेतावनी

