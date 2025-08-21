जयपुर. राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में एसओजी का एक्शन लगातार जारी है. अब एसओजी ने एक महिला कांस्टेबल को इस मामले में गिरफ्तार किया है. उसने 14 लाख रुपए में एसआई भर्ती का पेपर खरीदा. लीक पेपर पढ़कर उसने लिखित परीक्षा तो पास कर ली लेकिन साक्षात्कार में कम नंबर आने के कारण उसका मेरिट लिस्ट में चयन नहीं हुआ. अब एसओजी ने उसे आज गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ में पेपर लीक को लेकर कई अहम खुलासे होने की संभावना है.
बहन के साथ मिलकर किया सौदा : एसओजी-एटीएस के एडीजी वीके सिंह ने बताया, अनुसंधान में आए तथ्यों के आधार पर जयपुर के पांच्यावाला निवासी राधिका सिंह को गिरफ्तार किया गया है. वह जयपुर ग्रामीण में महिला कांस्टेबल है और फिलहाल जिला विशेष शाखा (डीएसटी) में तैनात है. उन्होंने बताया, राधिका सिंह ने अपनी बहन रेणू कुमारी के साथ मिलकर पुरुषोत्तम दाधीच से 14 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया था.
चार दिन पहले मिला पेपर : उसे लिखित परीक्षा से पहले 11 सितंबर 2021 को लीक पेपर और प्रश्नों के उत्तर मिले. जिन्हें पढ़कर उसने परीक्षा दी थी. उसके हिंदी के पेपर में 153.76 और सामान्य ज्ञान के पेपर में 163.48 नंबर आए. उसने दोनों पेपर में कुल 317.24 अंक हासिल किए. लेकिन इंटरव्यू में निर्धारित नंबर नहीं आने के कारण उसका मेरिट लिस्ट में चयन नहीं हुआ.
एक अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के पास पढ़ाया पेपर : एसओजी की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने पुरुषोत्तम दाधीच के साथ मिलकर 15 सितंबर 2021 को अन्य अभ्यर्थी प्रवीण कुमार खराड़ी को जयपुर में परीक्षा केंद्र के पास परीक्षा से पहले प्रश्न और उत्तर पढ़ाए थे. जिससे प्रवीण कुमार का एसआई के पद पर चयन हो गया.
अब तक 122 आरोपी चढ़े हत्थे : उन्होंने बताया कि इस मामले में राधिका की बहन रेणू कुमारी और पुरुषोत्तम दाधीच को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. अब राधिका को गिरफ्तार किया गया है. जिससे पूछताछ और अनुसंधान जारी है. इस मामले में अब तक 54 ट्रेनी एसआई सहित कुल 122 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.