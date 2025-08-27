ETV Bharat / state

वाराणसी में 3 करोड़ की चांदी बरामद; रोडवेज बस से लखनऊ ले जा रहे थे 12 बोरियां, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रही जांच

कोतवाली एसीपी प्रज्ञा पाठक ने बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी दी गई.

पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद की 12 बोरियां
पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद की 12 बोरियां
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 7:26 PM IST

वाराणसी : पुलिस ने वाराणसी में काशी डिपो की बस में दो अभियुक्तों के पास से 12 बोरियों में करीब पौने तीन कुंतल चांदी बरामद की है. पुलिस दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई है. भारी मात्रा में चांदी मिलने से पुलिस ने इसकी जानकारी आयकर विभाग सहित संबंधित विभागों को दी है.

कोतवाली एसीपी प्रज्ञा पाठक ने बताया कि मंगलवार की रात 11:30 बजे कोतवाली पुलिस को बस सवार दो व्यक्तियों के पास संदिग्ध समान होने की सूचना मिली थी. जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने जांचकर दोनों अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया. आरोपियों के पास से 12 बोरियां मिलीं. जिसकी जांच में आभूषण एवं चांदी की सिल्ली बरामद हुई है. दोनों आरोपी बस से लखनऊ जा रहे थे. दोनों आरोपियों से चांदी के विषय में कागजात की मांग की गई तो वो दिखा नहीं सके. उन्होंने बताया कि सारा आभूषण कब्जे में लिया गया है. इसकी बहुत ज्यादा कीमत है, इसलिए इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी गई है.

उन्होंने बताया कि रोडवेज बस से 278 किलो 590 ग्राम अवैध चांदी बरामद की गई. हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की पहचान सकलडीहा के रहने वाले सौरभ तिवारी (40) वर्ष और वाराणसी निवासी राजा सेठ (20) वर्ष के रूप में हुई है. बरामद चांदी की अनुमानित कीमत 3 करोड़ के ऊपर है. दोनों अभियुक्त मालिक का नाम नहीं बता रहे हैं, दोनों का कहना है कि वह कोरियर बॉय हैं, सिर्फ सप्लाई करने का काम है.


इस कार्रवाई में पुलिस टीम के प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कुमार सोनकर, उपनिरीक्षक अभय गुप्ता, उपनिरीक्षक भृगुपति त्रिपाठी, उपनिरीक्षक अजय यादव तथा उपनिरीक्षक अनवर अहमद शामिल रहे.

