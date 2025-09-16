ETV Bharat / state

बिहार में स्कूल से 5 साल का बच्चा किडनैप, 6 घंटे में गोरखपुर से बरामद, मां बोली- सैल्यूट बिहार पुलिस

अगवा बच्चे को बरामद करने वाली पुलिस टीम ( म )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 16, 2025 at 10:26 AM IST 3 Min Read