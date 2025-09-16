ETV Bharat / state

बिहार में स्कूल से 5 साल का बच्चा किडनैप, 6 घंटे में गोरखपुर से बरामद, मां बोली- सैल्यूट बिहार पुलिस

बेतिया में स्कूल से अगवा बच्चे को पुलिस ने गोरखपुर से बरामद कर लिया है. लंच ब्रेक में घटना को अंजाम दिया गया था.

अगवा बच्चे को बरामद करने वाली पुलिस टीम ()
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 16, 2025 at 10:26 AM IST

बेतिया: बिहार के बेतिया में निजी स्कूल से 5 वर्षीय बच्चे को अगवा करने का मामला सामने आया है. हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बच्चे को 6 घंटे के अंदर गोरखपुर से सकुशल बरामद कर लिया है. साथ ही अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. देर रात्रि करीब एक बजे बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने मां को बुलाया और बेटे से मिलवाया.

निजी स्कूल से बच्चे का अपहरण: बता दें कि बीते सोमवार को लौरिया थाना अंतर्गत आने वाले एक निजी स्कूल से नर्सरी क्लास के छात्र का अपहरण हो गया था, जिसकी सूचना मिलने पर बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ विवेक दीप के नेतृत्व में टीम का गठन किया.

बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन (ETV Bharat)

फर्जी अभिभावक बनकर स्कूल से ले गया आरोपी: पुलिस ने स्कूल के शिक्षक सहित दो लोगों से पूछताछ की, तभी पता चला कि अपहरणकर्ता ने स्कूल के शिक्षक को फोन करके बताया कि बच्चे को उसके पिता बुला रहे हैं. शिक्षक ने जबाव दिया कि पिता स्कूल आकर बच्चे को घर ले जाएं.

लंच ब्रेक में बच्चा हुआ गायब: वहीं, जब 12 बजे तक बच्चा घर नहीं पहुंचा, तब परिजनों में हड़कंप मच गया और वो स्कूल पहुंचे, जहां बच्चा नहीं मिला. बच्चा नौ बजे लंच ब्रेक के समय ही गायब हो गया था. उसका बैग स्कूल में ही था.

मामले की जांच में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

अपहरणकर्ता ने लिया था नया फोन नंबर: बच्चे के पिता ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई. इसके बाद जिस नंबर से अपहरणकर्ता ने शिक्षक को फोन किया था. वह नंबर दो दिन पहले लिया गया था. जिससे बेतिया एसपी को यह पता चल गया कि अपहरण की वारदात को प्लानिंग करके अंजाम दिया गया है.

''एसपी साहब हम आपको कभी भूल नहीं पाएंगे. बिहार पुलिस को मेरा सैल्यूट है. आपने मेरे बच्चे को सकुशल मुझे सौंप दिया है. मैंने कल जितिया व्रत किया था. आज आपने भगवान बनाकर मेरे बच्चे को खोज निकाला और एक मां को बेटे से मिलवा दिया''. - बच्चे की मां

अपहरणकर्ता ने बच्चे के बदले कपड़े: पुलिस ने मोबाइल नंबर को ट्रेस करना शुरू कर दिया, तभी एसडीपीओ विवेक दीप को यह जानकारी मिली की अपहरणकर्ता बच्चे को ट्रेन के जरिए गोरखपुर निकल गया है. अपहरणकर्ता काफी शातिर था, उसने बच्चा का ड्रेस भी बदल दिया था.

बच्चे के अपहरण के बाद गांव में मचा कोहराम (ETV Bharat)

गोरखपुर रेलवे स्टेशन से बच्चा बरामद: एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए गोरखपुर जीआरपी और गोरखपुर एसएसपी से मदद मांगी. जिसके बाद बच्चे को सकुशल गोरखपुर रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया गया और अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया गया.

''अपहरण की सूचना पर एसडीपीओ विवेक दीप के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी. जिसमें बेतिया पुलिस को सफलता मिली है. बच्चे का अपहरण प्लानिंग के तहत किया गया था. दो दिन पहले अपहरणकर्ता ने नया मोबाइल नंबर लिया था. अपहरणकर्ता से पुलिस पूछताछ कर रही है कि उसने बच्चे का अपहरण क्यों और किस मकसद से किया था''. - डॉक्टर शौर्य सुमन, बेतिया एसपी

जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन (ETV Bharat)

