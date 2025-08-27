खूंटी: अफीम तस्करी के खिलाफ खूंटी पुलिस की कार्रवाई जारी है. अफीम और डोडा तस्करी की सूचना पर खूंटी पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए 242 किलो अवैध डोडा बरामद किया है. जब्त डोडा का बाजार मूल्य लगभग 36 लाख 30 हजार रुपये बताया जा रहा है. हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया.

डीएसपी वरुण रजक ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि सायको थाना क्षेत्र के मारंगहदा मोड़ के समीप एक मारुति वैन (BR-01AH-2122) से डोडा की तस्करी की सूचना एसपी मनीष टोप्पो को मिली थी. सूचना पर डीएसपी वरुण रजक और सायको थाना प्रभारी प्रभात रंजन पांडेय ने मारंगहदा मोड़ के समीप वाहनों की जांच की.

इस जांच के दौरान के वैन भी वहां पहुंची, लेकिन मारुती में सवार लोगों ने पुलिस को देख लिया और मोड़ से पहले गाड़ी को छोड़कर अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले. मौके पर वाहन से 12 बोरे में भरा 242 किलो डोडा जब्त किया गया. जिसकी बाजार कीमत करीब 36 लाख 30 हजार रुपये बताई जा रही है.

डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि गाड़ी मालिक और अज्ञात तस्कर के खिलाफ सायको थाना में कांड संख्या 25/2025, एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 15(C)/25 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. वहीं, पुलिस तस्करी में शामिल अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. छापेमारी टीम में डीएसपी वरूण रजक, थाना प्रभारी प्रभात रंजन पाण्डेय, हवलदार प्रदीप संगा, सुभीत कुजूर, आरक्षी हेमंत कुमार व तालकेश्वर राम शामिल रहे.

