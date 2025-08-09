Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

हल्द्वानी अमित हत्याकांड: पुलिस ने 6 दिन बाद बरामद किया सिर और हाथ, नरबलि की आशंका - AMIT MOURYA MURDER CASE

नैनीताल की हल्द्वानी पुलिस ने 11 वर्षीय अमित हत्याकांड मामले में मृतक का सिर और हाथ बरामद किया

amit mourya murder case
पुलिस ने 6 दिन बाद बरामद किया अमिक का सिर और हाथ (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 9, 2025 at 3:29 PM IST

3 Min Read

हल्द्वानी: गौलापार क्षेत्र में 11 वर्षीय मासूम अमित मौर्य की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने छह दिन की लगातार खोजबीन के बाद अमित के सिर और हाथ बरामद कर लिए हैं. इससे पहले 5 अगस्त को पुलिस ने अमित का धड़ बरामद किया था. पुलिस पूरे मामले में हत्या का जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है. मामले में पुलिस एक ही परिवार के चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाले मजदूर का परिवार गौलापार पश्चिमी खेड़ा में रहता है. मजदूर का 11 वर्षीय बेटा अमित मौर्य सोमवार को घर से बाहर कोल्ड ड्रिंक लेने गया था. वह तभी से लापता चल रहा था. इसके बाद मंगलवार को पुलिस ने एक संपन्न परिवार के घर के पास से गड्ढा खोदकर अमित के शव के धड़ को बरामद किया था. शव को प्लास्टिक के कट्टे में डालकर गड्ढे में दबाया गया था. जब शव को प्लास्टिक के कट्टे बाहर निकाला गया तो सबको होश उड़ गए. क्योंकि शव का सिर और एक हाथ गायब था. पुलिस लगातार बच्चे का सिर और एक हाथ की तलाश कर रही थी.

पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. वहीं पुलिस ने 6 दिन बाद शनिवार को मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिए गए एक आरोपी की निशानदेही से आरोपी के घर से पास से अमित का सिर और हाथ बरामद किया. इस वीभत्स घटना से परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हैं. लोग लगातार पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे थे.

पुलिस की जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है. जिसमें पता चला है कि हत्या मासूम के पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने ही की थी. आशंका जताई जा रही है कि हत्या के पीछे तांत्रिक अनुष्ठान से जुड़े कारण हो सकते हैं. क्योंकि जिस जगह से अमित का सिर और हाथ बरामद हुआ है, वहां पर बड़ी मात्रा में जिंदा और मरे सांप और खरगोश भी पाए गए हैं. हालांकि, पुलिस अभी इस पहलू की गहन जांच कर रही है. अमित हत्याकांड का पुलिस जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है.

वहीं अमित मौर्य के पिता का आरोप है कि जिस दिन बालक की हत्या हुई है, उस दिन आरोपियों के घर में पूजा पाठ चल रहा था. ऐसे में उसके बेटे की नरबलि के तहत हत्या हो सकती है.

ये भी पढ़ें:

हल्द्वानी: गौलापार क्षेत्र में 11 वर्षीय मासूम अमित मौर्य की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने छह दिन की लगातार खोजबीन के बाद अमित के सिर और हाथ बरामद कर लिए हैं. इससे पहले 5 अगस्त को पुलिस ने अमित का धड़ बरामद किया था. पुलिस पूरे मामले में हत्या का जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है. मामले में पुलिस एक ही परिवार के चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाले मजदूर का परिवार गौलापार पश्चिमी खेड़ा में रहता है. मजदूर का 11 वर्षीय बेटा अमित मौर्य सोमवार को घर से बाहर कोल्ड ड्रिंक लेने गया था. वह तभी से लापता चल रहा था. इसके बाद मंगलवार को पुलिस ने एक संपन्न परिवार के घर के पास से गड्ढा खोदकर अमित के शव के धड़ को बरामद किया था. शव को प्लास्टिक के कट्टे में डालकर गड्ढे में दबाया गया था. जब शव को प्लास्टिक के कट्टे बाहर निकाला गया तो सबको होश उड़ गए. क्योंकि शव का सिर और एक हाथ गायब था. पुलिस लगातार बच्चे का सिर और एक हाथ की तलाश कर रही थी.

पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. वहीं पुलिस ने 6 दिन बाद शनिवार को मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिए गए एक आरोपी की निशानदेही से आरोपी के घर से पास से अमित का सिर और हाथ बरामद किया. इस वीभत्स घटना से परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हैं. लोग लगातार पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे थे.

पुलिस की जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है. जिसमें पता चला है कि हत्या मासूम के पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने ही की थी. आशंका जताई जा रही है कि हत्या के पीछे तांत्रिक अनुष्ठान से जुड़े कारण हो सकते हैं. क्योंकि जिस जगह से अमित का सिर और हाथ बरामद हुआ है, वहां पर बड़ी मात्रा में जिंदा और मरे सांप और खरगोश भी पाए गए हैं. हालांकि, पुलिस अभी इस पहलू की गहन जांच कर रही है. अमित हत्याकांड का पुलिस जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है.

वहीं अमित मौर्य के पिता का आरोप है कि जिस दिन बालक की हत्या हुई है, उस दिन आरोपियों के घर में पूजा पाठ चल रहा था. ऐसे में उसके बेटे की नरबलि के तहत हत्या हो सकती है.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

अमित मौर्य हत्याकांडहल्द्वानी अमित हत्याकांडHALDWANI AMIT MURDER CASEमृतक अमित का सिर और हाथ मिलाAMIT MOURYA MURDER CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड के ऐतिहासिक शहर की जलसमाधि के 21 साल, यादों के झरोखों में 'एक थी टिहरी'

धरती का इंडिकेटर है 'थर्ड पोल', जानें क्यों जरूरी है हिमालय, ग्लोबल वार्मिंग से सीधा कनेक्शन

Explainer: एक क्लिक में जानिए कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्या है वोटिंग प्रॉसेस

नीम करोली बाबा के अनसुने किस्से, कैसे एक ही समय पर दो जगह रहे मौजूद, 40 साल तक की निर्विरोध प्रधानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.