नक्सलियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस और सुरक्षा बल को बड़ी सफलता, आर्म्स के साथ विस्फोटक बरामद

नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बल को सफलता ( Etv Bharat )

गिरिडीह: नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ सुरक्षा बल और गिरिडीह पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है. टीम ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक को बरामद किया है. यह सफलता पारसनाथ की तराई वाले इलाके में मिली है. सफलता लॉन्ग रूट पेट्रोलिंग के दौरान मिली है. गिरिडीह एसपी डॉ. बिमल कुमार नें इसकी पुष्टि की है.

नक्सलियों के खिलाफ चल रहा था अभियान

जानकारी के अनुसार एसपी डॉ. बिमल कुमार और सीआरपीएफ 154 बटालियन के कमांडेंट एसडी त्रिपाठी के निर्देश पर पिछले दिनों से नक्सल प्रभावित इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा था. एएसपी अभियान सुरजीत कुमार, सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट अमित कुमार झा, कोबरा 203 बटालियन सहायक कमांडेंट वैभव मल्होत्रा के संयुक्त नेतृत्व में सर्च अभियान चल रहा था.

नक्सलियों के आर्म्स और विस्फोटक बरामद (Etv Bharat)

अभियान के दरमियान नक्सल मूवमेंट की भी जानकारी ली जा रही थी. इसी दौरान एसपी और कमांडेंट को यह जानकारी मिली कि क्षेत्र में नक्सलियों ने असलहा और बारूद छिपाकर रखा है. ऐसे में टीम ने इसकी खोजबीन शुरू की. खोजबीन के दौरान खुखरा थाना इलाके के जोकाई नाला और निमियाघाट थाना इलाके के चिरुआ बेडा में हथियार और विस्फोटक बरामद किया है: डॉ. बिमल कुमार, एसपी

ये सामग्री हुई बरामद