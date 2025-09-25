ETV Bharat / state

नक्सलियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस और सुरक्षा बल को बड़ी सफलता, आर्म्स के साथ विस्फोटक बरामद

गिरिडीह में सुरक्षा बल और पुलिस ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक सामग्री को बरामद किया है.

OPERATION AGAINST NAXALITES GIRIDIH
नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बल को सफलता (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2025 at 6:27 PM IST

2 Min Read
गिरिडीह: नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ सुरक्षा बल और गिरिडीह पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है. टीम ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक को बरामद किया है. यह सफलता पारसनाथ की तराई वाले इलाके में मिली है. सफलता लॉन्ग रूट पेट्रोलिंग के दौरान मिली है. गिरिडीह एसपी डॉ. बिमल कुमार नें इसकी पुष्टि की है.

नक्सलियों के खिलाफ चल रहा था अभियान

जानकारी के अनुसार एसपी डॉ. बिमल कुमार और सीआरपीएफ 154 बटालियन के कमांडेंट एसडी त्रिपाठी के निर्देश पर पिछले दिनों से नक्सल प्रभावित इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा था. एएसपी अभियान सुरजीत कुमार, सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट अमित कुमार झा, कोबरा 203 बटालियन सहायक कमांडेंट वैभव मल्होत्रा के संयुक्त नेतृत्व में सर्च अभियान चल रहा था.

नक्सलियों के आर्म्स और विस्फोटक बरामद (Etv Bharat)

अभियान के दरमियान नक्सल मूवमेंट की भी जानकारी ली जा रही थी. इसी दौरान एसपी और कमांडेंट को यह जानकारी मिली कि क्षेत्र में नक्सलियों ने असलहा और बारूद छिपाकर रखा है. ऐसे में टीम ने इसकी खोजबीन शुरू की. खोजबीन के दौरान खुखरा थाना इलाके के जोकाई नाला और निमियाघाट थाना इलाके के चिरुआ बेडा में हथियार और विस्फोटक बरामद किया है: डॉ. बिमल कुमार, एसपी

ये सामग्री हुई बरामद

जोकाई नाला के पास एसएलआर राइफल एक पीस, पॉइंट 303 राइफल एक पीस, 7.62 एमएम की जिन्दा गोली 113 पीस, दो मैगजीन पाउच बरामद किया गया है जबकि चिरुआबेडा के पहाड़ी क्षेत्र से 700 मीटर कोरडेक्स वायर, डेटोनेटर 23 पीस, एमसील बॉक्स 02, स्टील कंटेनर एक पीस बरामद किया है.

ये लोग थे अभियान में शामिल

इस अभियान में एएसपी अभियान सुरजीत कुमार, सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट अमित कुमार झा, कोबरा 203 बटालियन सहायक कमांडेंट वैभव मल्होत्रा के अलावा सीआरपीएफ के पुलिस इंस्पेक्टर पिंटू शर्मा, खुखरा थाना प्रभारी निरंजन कच्छप, निमियाघाट थाना प्रभारी सुमन कुमार मुख्य रूप से शामिल थे.

