दुमका में 20 वर्षीय युवक का सिर कटा शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस

दुमका: जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के मलूटी पंचायत भवन के पास एक युवक का सिर देखकर सनसनी फैल गई. पुलिस ने सिर को पेड़ से नीचे उतारकर बरामद किया है जबकि उसका धड़ पेड़ के ही नीचे गिरा हुआ था. पुलिस ने जब इस मामले की जानकारी आसपास के गांवों तक पहुंचाई तो शव की पहचान नजदीक के ही परतापुर गांव के 20 वर्षीय रूपलाल के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक डेडबॉडी पूरी तरह से सड़ गल चुकी थी, जिससे यह प्रतीत होता है कि उसकी मौत कई दिन पहले ही हो चुकी थी. इधर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पुलिस थाने पहुंचे परिनज

शव की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन शिकारीपाड़ा थाना पहुंचे. उन्होंने पुलिस को बताया कि वह पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ महीनों से अपने ससुराल में ही रहता था. लगभग डेढ़ माह पहले रूपलाल अपने घर प्रतापपुर आया था, जिस दिन वह घर आया था, उस दिन उसने किसी से बातचीत नहीं की थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह काफी तनाव में था. जिसके बाद वह रात होते ही घर से चला गया.

