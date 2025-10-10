ETV Bharat / state

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त, कार से मिले 16 लाख से अधिक नकद

हजारीबाग: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड पुलिस भी अलर्ट पर है. इसी कड़ी में हजारीबाग जिले के चौपारण थाना अंतर्गत चोरदाहा स्थित झारखंड-बिहार चेकपोस्ट के पास गुरुवार देर रात वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 16 लाख से अधिक नकद बरामद किए गए.

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड पुलिस भी कड़ी नजर बनाए हुए है. इसी बीच गुरुवार रात को वाहन चेकिंग कें दौरान पुलिस ने एक कार, वाहन संख्या JHO2BV-0702 को रोका. इस दौरान वाहन सवार व्यक्ति के पास से एक सूटकेस में 16,50000 रुपये नकद मिले. कार सवार व्यक्ति दक्षिणी दिल्ली का रहने वाला है.

वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक अर्टिगा कार को रोका. इस दौरान कार सवार व्यक्ति के सूटकेस से 16,50000 रुपये नकद बरामद किए गए- सरोज सिंह चौधरी, चौपारण थाना प्रभारी

आगे की जारी है जांच